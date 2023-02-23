花壇鄉大嶺巷步道驚見台灣獼猴 彰縣府籲勿餵食

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有民眾23日在彰化花壇鄉虎山岩遊憩區虎山巖寺旁的大嶺巷發現台灣獼猴身影，寺方指出，首次聽說大嶺巷發現台灣獼猴，擔心以後猴子聚集恐騷擾遊客及偷吃農作物，盼有關單位重視。（蔡姓民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年2月23日

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）有民眾在彰化花壇鄉虎山岩遊憩區旁的大嶺巷，發現台灣獼猴正在穿越步道嚇了一跳，等猴子進入森林才鬆了口氣；彰縣府指出，第一次聽說台灣獼猴出現在大嶺巷，呼籲民眾勿餵食。

位於彰化縣花壇鄉的虎山岩遊憩區，除了有自然景觀外，還有被列為縣定古蹟的虎山巖寺，虎山巖寺旁的大嶺巷步道由於風景優美，常吸引民眾前來登山健行。

有民眾今天早上在大嶺巷步道健行時，突然發現一隻台灣獼猴正在穿越步道，嚇了一跳；民眾指出，由於步道不曾出現台灣獼猴，他們不敢驚動猴子，而是等牠進入森林，才鬆了一口氣。

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彰化虎山巖寺管理委員會主委黃慈啟接受媒體聯訪指出，第一次聽說大嶺巷發現台灣獼猴，擔心以後猴子聚集，發生騷擾遊客及偷吃農作物的事件，希望有關單位重視。

彰化縣政府農業處人員則說，第一次聽說大嶺巷一帶出現獼猴，八卦山區原本就有台灣獼猴，不過建議民眾，如果遇見猴子，不要目光交接，以免讓獼猴感覺被侵犯，進而攻擊人類，也千萬不要餵食獼猴，以免牠們呼朋引伴，吸引更多獼猴聚集。（編輯：陳仁華）1120223