228連假何處去 台中賞櫻泡湯親子單車同遊

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台中市麗寶樂園渡假區23日指出，適逢后里泰安派出所、崴立機電旁櫻花盛開，不少遊客慕名而來，周邊景點也現外溢效應，麗寶Outlet Mall平日逛街、用餐人潮就多出2成。（麗寶樂園渡假區提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月23日

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）228連假何處去，武陵農場櫻花盛開，民眾賞櫻後另可到谷關泡湯，適逢后里泰安派出所、崴立機電旁櫻花盛開，周邊景點也出現外溢效應，麗寶樂園渡假區人潮多了2成。

228連假將至，參山國家風景區管理處推薦賞花泡湯、自行車騎遊、遊老街，武陵農場的櫻花盛開，吸引遊客前往，賞櫻後可到谷關泡湯遊老街，心曠神怡。

參山處長曹忠猷表示，武陵農場遍地櫻花盛開，美不勝收，現正是賞花的好季節，民眾安排賞花後，可順遊到谷關地區泡溫泉，品嚐在地美食後，到捎來步道散步，感受一趟高質感的春天賞花泡湯旅行。

參山處推薦，「卦山三鐵」、「獅頭山」自行車路線，沿途風光優美，適合大小朋友共遊。

麗寶樂園渡假區今天發布新聞稿指出，適逢后里泰安派出所、崴立機電櫻花盛開，不少遊客慕名而來，周邊景點也出現外溢效應，湧入不少人潮，麗寶Outlet Mall平日逛街、用餐人潮多出2成，即日起至2月28日間推出運動、服飾、家電類聯合優惠，消費者賞花旅遊還能搶便宜。（編輯：謝雅竹）1120223