公車營運困難 新竹市調高合理成本補貼業者

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（中央社記者郭宣彣新竹市23日電）竹市公車部分路線擬停駛，市府今天宣布，受疫情影響業者經營，將合理營運成本每公里自新台幣46.666元調整為52.174元，提高業者虧損補助費，下月起實施以維持正常營運。

新竹市交通處長倪茂榮向中央社記者表示，疫情期間搭乘公車人數大幅減少，3年前疫情還沒開始時每天搭乘公車人數平均約有1萬5000人，現在僅剩約8000人，加上物價上漲等因素，業者仍需有固定成本支出，收入卻大幅減少，難以維持營運。

倪茂榮說，部分公車駕駛員也出現離、轉職，造成駕駛荒與人力調度困難狀況，業者有車卻無駕駛員，只能減班，也考量部分路線擬停駛等狀況。

倪茂榮指出，為確保客運業者能正常營運，保障民眾搭乘大眾運輸權益，市府透過調高合理營運成本，每公里從新台幣46.666元調整成52.174元。

他指出，業者營運成本扣除票價收入不足部分，政府將會提供虧損補貼，比如業者每公里實際營運成本46元，票價收入只收到30元，過去虧損部分每公里僅能補貼16.666元、現在可提升至22.174元，提高補助金額，此案日前於「新竹市汽車客運審議委員會」審議通過，並在下月起公告實施。

倪茂榮表示，市府盼在提高補助後，業者能有更足夠資金可以面對油價、物價上漲支出，以及有空間能調高司機薪資。

倪茂榮表示，預估所需經費將增加1377萬元，將由市府編列預算補貼客運業者，同時也將與業者協商提高駕駛員薪資，盼留住司機也逐步恢復因疫情減班路線，確保民眾搭車權益。

新竹市政府表示，公共運輸經營不易，需透過政府輔導與補貼、業者永續經營與民眾支持，才能創造良好的大眾運輸環境。（編輯：方沛清）1110223