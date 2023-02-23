翁倩玉擬年底台南開版畫展 黃偉哲允相助

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旅日藝人翁倩玉（左）23日下午到台南市政府拜會台南市長黃偉哲（右），黃偉哲也特別致贈蘭花盆栽，邀請翁倩玉3月到後壁區參觀2023年台灣國際蘭展。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月23日

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）旅日藝人翁倩玉今天下午到台南市政府拜會台南市長黃偉哲，黃偉哲得知翁倩玉計畫今年底在台南舉辦版畫展，允諾給予相關行政協助，並邀翁倩玉於3月參觀台灣國際蘭展。

台南市政府晚間發布新聞稿指出，翁倩玉下午由總統府資政黃崑虎等人陪同，到台南市府與黃偉哲會晤，黃偉哲特別致贈蘭花盆栽，並邀翁倩玉3月到後壁區的台灣蘭花生物科技園區參觀2023年台灣國際蘭展。

黃偉哲表示，翁倩玉是台南之光、台灣之光，這次計畫在台南舉辦版畫展，希望市府及民間企業團體一起協力迎接台南的女兒，也歡迎翁倩玉在明年「臺南400年」活動時，再回台南共襄盛舉。

翁倩玉則打趣回應，明年再回台南就是要開演唱會了。

翁倩玉表示，她的外祖父劉北鴻，其祖先當年為鄭成功部將，在南京戰死後，家眷隨著鄭成功渡台，之後便在台南落地生根，世居台南柳營，一代傳一代，後來劉家更成為柳營望族。

翁倩玉在會談時，對於桌上擺放的土耳其國旗色調蘭花感到相當驚奇，聽到黃偉哲解釋是以奈米科技噴染後，直呼「好厲害」。

台南市政府指出，旅居日本的翁倩玉不僅過去是影視歌三棲紅星，近10年來鑽研版畫藝術獲得各方好評，還獲得日本文部省「文化賞」，翁倩玉版畫展預計今年11月17日至12月17日在台南舉辦，相關活動訊息將陸續公布。（編輯：戴光育）1120223