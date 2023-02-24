台北漁產董事長 蔣萬安競選發言人鄭世維擬3/1接任

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（中央社記者劉建邦台北24日電）台北漁產公司今天召開董事會，北市府指派3名新任董事出席，包含曾任蔣萬安競選辦公室的發言人鄭世維。北市市場處指出，3月1日將開董事會推選董事長。鄭世維預計可接任。

台北市政府原本規劃在台北漁產公司董事會，讓鄭世維接任董事長。出席會議的台北市市場處長陳庭輝受訪指出，因官股指派的3名董事要卸任，為讓相關程序完備，先由3名新任董事出席漁產公司董事會，包含鄭世維，並推派代理董事長人選。

他說，台北漁產公司董事會討論下次開會時間在3月1日，屆時將先選出常務董事，並由常務董事推選董事長，原本官股指派的董事長，則是個人健康因素請辭。據了解，鄭世維預計3月1日董事會接任董事長。

此外，台北漁產公司總經理陳志芳在董事會請辭，他會後受訪時說，因已68歲，且要照顧中風的母親，主動向董事會提起自請退休，3月1日生效。

北市府持有部分股權的4大公司，包含台北農產運銷股份有限公司、台北漁產運銷股份有限公司、台北畜產運銷股份有限公司、台北花卉產銷股份有限公司，因與民生消費有關，過去常引發政治角力，董事長、總經理的人選備受外界關注。

台北市長蔣萬安上任後，北農等4大公司的高層人事受關注。北市府安排鄭世維接任漁產公司董事長，原本規劃在24日董事會進行改選、接任。

台北漁產公司股權分布為民股52%、公股48%，民股包含中華民國全國漁會39%、販運商13%，公股全由北市府持股，依往例，董事長人選皆由市府推派。（編輯：李錫璋）1120224