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2023台南車展登場 名車齊聚一堂

2023/2/24 13:12（2/24 14:06 更新）
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2023台南車展24日在大台南會展中心登場，20多個指標性品牌汽機車齊聚一堂，展期至27日。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月24日
2023台南車展24日在大台南會展中心登場，20多個指標性品牌汽機車齊聚一堂，展期至27日。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月24日
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（中央社記者張榮祥台南24日電）2023台南車展今天登場，20多個指標性品牌汽機車齊聚一堂，還有吸引眾人目光的Show Girl熱舞，這也是大台南會展中心今年開春首場大展。

2023台南車展（Tainan Autoshow）今天在大台南會展中心揭開序幕，展期4天，集結近百家廠商共422個攤位，展出「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車零配件展」等3大主題。

台南車展聚集20多個指標性汽機車品牌，包括Benz、BMW、FORD、Hyundai、LUXGEN、MG、SSANGYONG、SUZUKI、VOLVO等；二輪車（含電動機車、重機）有三陽、光陽、宏佳騰、哈雷、aprilia、Benelli、BMW、CFMOTO、eMOVING、Gogoro、KTM、MOTO GUZZI、PGO、YAMAHA等。

台南市長黃偉哲到場表示，台南車展既看門道又熱鬧，舉凡新車、名車、重機、二輪、汽機車零組件等，盡收眼底。就像手機已成個人行動助理，車子也不再限於交通運輸，更有許多協助功能，台南車展將讓人嘆為觀止。

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台南市政府發布新聞稿指出，2023台南車展是大台南會展中心今年開春首場大展，不僅有指標性品牌名車，更有汽機車零配件區和周邊產業區，展出車用部品、人身部品、汽車隔音材料、行車紀錄器及眾多汽機車零配件等，完整呈現汽機車產業供應鏈。

此外，台南車展設有商務洽談區，促進汽機車零配件產業交流，舞台區每天安排大會Show Girl熱舞、大學知名社團表演及廠商品牌推廣有獎徵答，車展結束後再舉辦演唱會，透過多元活動為台南注入新能量。（編輯：謝雅竹）1120224

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