租動物園場地業者欠款7餐廳遭殃 北市協助簽短約

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（中央社記者劉建邦台北24日電）台北市議員楊植斗指出，承租市立動物園場地業者出現資金問題，欠款下游7家餐飲業者共2000多萬元，但狀況未解，動物園卻要餐廳歇業。北市教育局今天表示，簽短期合約協助。

國民黨台北市議員楊植斗與餐飲業者代表在議會開記者會，楊植斗說，接獲陳情，承租台北市立動物園區內場地的業者，與下游餐飲業者發生糾紛，共7家餐廳受影響，但主房東的動物園卻要下游餐飲業者從3月起開始歇業，業者叫苦連天。

他表示，餐飲業者當時與承租動物園場地的企業簽約，提供遊客餐飲，身為二房東的業者近期出現資金狀況，向動物園申請提前解約，並影響下游餐廳。

他說，餐廳業者會繳納營業額給承租場地的業者，扣款後才會拿到賺取費用，但因發生狀況，導致下游7家餐廳仍未拿到款項，總共約新台幣2000多萬元。

楊植斗表示，相關欠費狀況未解，動物園卻要求下游餐廳業者簽新合約，若未簽不能營業，不近人情。自救會代表指出，希望延續新契約及免保證金，以免業者被剝2次皮，並盼在人潮較多的228連假營業。

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出席記者會的台北市教育局終身教育科長蔡曉青說，動物園是依市有公用房地提供使用辦法，與承租場地的業者簽訂契約。

她表示，至於餐廳合約，會與市府法制人員討論，初步規劃先跟7家廠商簽短期合約，合約時間從3月1日起，後續以合作意向書為方向，且餐廳在228連假期間可營業；動物園副園長朱孝芬說，承租場地的業者經營不善，動物園也是受害者，會與業者共同處理此事。（編輯：李錫璋）1120224