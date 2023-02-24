台東縣府推暑期青年職場體驗 培養產業生力軍

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東縣政府今年暑假將首次推青年職場體驗，培養未來產業生力軍。立委劉櫂豪表示，欣見台東縣政府採納他去年參選縣長時的政見。

台東縣政府日前舉行記者會宣布，為協助青年發掘自我潛能，增進了解職場環境，並創造青年東漂探索的體驗機會，今年暑假首次推動青年暑期職場體驗。

台東縣長饒慶鈴在會中提到，此次計畫整合台東縣內職場體驗資源，提供私部門及第三部門（非營利組織）與人才媒合平台，預計有約250名大專校院青年暑期實的機會，盼促進青年就業好實力、企業組織創新力，更帶動台東未來夢想力，共創三贏。

預計3月1日起開放用人單位提案報名、5月中旬開放學生線上投遞履歷，相關細節公布在台東縣政府民政處網站。

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立委劉櫂豪今天發布新聞稿回應，暑期提供在外求學的台東子弟一個工讀機會，這是讓青年返鄉一個重要的契機。台東縣府宣布提供250名暑期工讀名額，為企業及民間團體培力。他欣見台東縣政府採納他提出的暑期工讀政策，盼能在中央及地方共同努力下，一起打造更好的台東。

劉櫂豪說明，近年來台東人口流失嚴重，人口呈現負成長，在外求學的台東青年通常都會留在外地工作，造成對故鄉台東常會比較陌生。去年參選縣長時具體主張青年議題，台東縣府應該更用心，增設青年局、提供暑期工讀等政策，鼓勵青年返鄉，促進台東發展。（編輯：郭諭儒）1120224