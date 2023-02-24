更多編輯台推薦新聞：
北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看
政治

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看

書摘／紫光當年強力施壓併購 台積電聯發科謹慎因應
產經

書摘／紫光當年強力施壓併購 台積電聯發科謹慎因應

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂
科技

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
學者：美擴增在台現役軍官人數 等同半承認台灣主權
首頁 / 地方

台東縣府推暑期青年職場體驗 培養產業生力軍

2023/2/24 17:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東縣政府今年暑假將首次推青年職場體驗，培養未來產業生力軍。立委劉櫂豪表示，欣見台東縣政府採納他去年參選縣長時的政見。

台東縣政府日前舉行記者會宣布，為協助青年發掘自我潛能，增進了解職場環境，並創造青年東漂探索的體驗機會，今年暑假首次推動青年暑期職場體驗。

台東縣長饒慶鈴在會中提到，此次計畫整合台東縣內職場體驗資源，提供私部門及第三部門（非營利組織）與人才媒合平台，預計有約250名大專校院青年暑期實的機會，盼促進青年就業好實力、企業組織創新力，更帶動台東未來夢想力，共創三贏。

預計3月1日起開放用人單位提案報名、5月中旬開放學生線上投遞履歷，相關細節公布在台東縣政府民政處網站。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

立委劉櫂豪今天發布新聞稿回應，暑期提供在外求學的台東子弟一個工讀機會，這是讓青年返鄉一個重要的契機。台東縣府宣布提供250名暑期工讀名額，為企業及民間團體培力。他欣見台東縣政府採納他提出的暑期工讀政策，盼能在中央及地方共同努力下，一起打造更好的台東。

劉櫂豪說明，近年來台東人口流失嚴重，人口呈現負成長，在外求學的台東青年通常都會留在外地工作，造成對故鄉台東常會比較陌生。去年參選縣長時具體主張青年議題，台東縣府應該更用心，增設青年局、提供暑期工讀等政策，鼓勵青年返鄉，促進台東發展。（編輯：郭諭儒）1120224

#台東縣
#劉櫂豪
#台東縣政府民政處
劉櫂豪
228連假何處去 台東辦釋迦探險趣園遊會劉櫂豪協助爭取經費補助 台東體育館優化啟用
饒慶鈴
台東優質農產品行銷國際 饒慶鈴3月率團東京參展接軌國際 台東與日本搜救犬訓練士協會簽MOU
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族