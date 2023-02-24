北市交大：年長者用路觀念需加強 不到2個月釀8死

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）北市交大今在交通會報上分析，今年到目前24小時內死亡的交通事故15件，其中8件與行人有關，而這8件事故都是65歲以上長者。市長蔣萬安指示要加強教育及宣導。

台北市今舉行交通會報，警察局交通警察大隊報告，今年迄今發生事故24小時內死亡的道路交通事故共計15件（死亡15人），較去年同期11件（死亡11人）增加4件（4人）；其中與「行人」有關交通事故計8件最多。

交大分析，這8起事故中行人全都是65歲以上老人，且7件是行人自己違規，例如不依號誌指示穿越道路或擅自穿越車道等，其中以年齡80至89歲區間最多，合計共達5人。

交大研判可能因高齡年長者自身認知功能及身體反應能力退化，再加上較少機會接觸交通安全教育或法規宣導，安全用路觀念不易養成，容易違規。

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蔣萬安表示，高齡者在台北市違規比例最高，身體狀況和法治觀念等認知都比年輕人緩慢，才會有穿越雙黃線等行為，未來要加強教育及宣導。

警察局則呼籲，駕車行經行人穿越道務必減速慢行，轉彎時容易出現視覺死角，應確定無往來車輛並禮讓行人後再通過，而民眾要多關心家中長輩外出活動情形，適時指引正確交通安全觀念，如過路口應依號誌指示穿越、秒數足夠才可安全通過，年長者走1個車道大約需要5秒，通過4個車道約需20秒以上較安全，以及穿越路口前務必轉頭左右查看。（編輯：龍柏安）1120224