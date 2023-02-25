芬蘭商務辦事處代表會唔陳其邁 交流推動淨零永續

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）芬蘭商務辦事處代表羅瑞昨拜會高雄市政府，討論經貿、產業轉型議題，市長陳其邁邀請羅瑞出席3月底高雄智慧城市論壇，雙方將就如何邁向淨零、永續以及能源轉型等交流。

羅瑞（Lauri Raunio）及副代表葉瑞（Jere Tala）與陳其邁就經貿及產業轉型等議題討論，期待拓展更多實質交流領域。陳其邁也藉此機會再次邀請羅瑞出席3月底於高雄舉辦的智慧城市論壇，也盼能親自帶領體驗高雄的山岳美景與原住民部落文化、感受溫暖氣候以及友善熱情。

陳其邁表示，「芬蘭國會友台小組」2月初訪台進一步深化雙邊情誼，給予相當大鼓勵。台灣與芬蘭雖然地理位置相距遙遠，但彼此共享自由、民主、人權、法治及平等等共同價值，維持區域和平與穩定也是雙方可交流目標。

陳其邁說，高雄過去是台灣傳統重工業基地，現在市府致力發展「數位轉型」和「淨零轉型」，配合中央政府推動「2050淨零排放」願景，高雄去年將「高雄市淨零城市管理自治條例」送議會審議。芬蘭政府近年則發展再生能源科技，提出2035年碳中和目標，相當值得市府學習。相信未來能與芬蘭能在能源轉型技術與經驗合作。

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羅瑞會中允諾將安排參與智慧城市論壇，與高雄就智慧城市轉型多元面向，包含如何邁向淨零、永續以及能源轉型等進行交流。芬蘭投注相當多資金和研究於發電、儲能、再生燃料及氫能等能源領域，高雄在地也有中鋼企業，希望能有機會合作。另將推薦今年預計訪台的芬蘭訪團到高雄參訪。

高雄市政府行政暨國際處發布新聞稿指出，會中安排經發局招商簡報，由局長廖泰翔介紹高雄各科技園區及重點產業發展成果；陳其邁則推薦台灣擁有完整半導體產業聚落發展，歡迎芬蘭企業考慮高雄投資。（編輯：孫承武）1120225