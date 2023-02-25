台東市新增休閒去處 閃閃PARK快閃實驗場開幕

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東市鐵花聚落旁閒置空間，台東縣政府打造成「閃閃PARK-台東快閃實驗場」，有13間各地風格攤商、餐車、台東限定商品，及樂團表演的互動式環境劇場體驗。

台東縣長饒慶鈴主持開幕時表示，這是全國唯一結合城市口袋公園與品牌實驗裝置的複合型公共空間，藉由風格質感品牌進駐，打造鐵花新聚落多樣化的全新休憩場域，即日起至3月21日，歡迎大家打卡踩點。

台東縣交通及觀光發展處觀光企劃科指出，「閃閃PARK-台東快閃實驗場」連接波浪屋、鐵花新聚落、微光集、鐵花村等，是遊客來必訪，肯定再創一波熱潮。縣府去年著手推動鐵花新聚落的空間活化再造，除了重新調整人行環境與動線，也注重保留場域中原有的樹木。

「閃閃PARK」最大亮點是縣府攜手無印良品MUJI RENOVATION空間改造企劃團隊共同設計「無印良品小屋」，完全使用台灣柳杉材，以可變性與泛用性高為核心設計。營業時間週一至週四下午4時至晚上9時，週五至週日下午2時晚上8時，每週三公休。（編輯：郭諭儒）1120225