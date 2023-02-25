北市搶攻自由行商機 住2晚就送觀光巴士暢遊

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）北市觀傳局為搶攻國際自由行旅客商機，3月14日至6月30日止，入住特約飯店2晚的國際自由行旅客或過境停留15小時以上的歐洲旅客，就送免費雙層觀光巴士票券。

北市觀傳局表示，隨國門重啟，港澳、歐美等國際觀光客將陸續抵台，推出加碼活動「台北萬客攏」，3月14日開始到6月30日止，來台北入住特約飯店2晚的國際自由行旅客、郵輪旅客或過境停留15小時以上的歐洲旅客，到訪台北便能免費獲得限量迎賓禮，內含雙層觀光巴士票券，讓遊客透過觀巴視角，欣賞知名北市景點。

觀傳局指出，繼2023台灣燈會閉幕後，為迎接台北旅遊潮回溫，再推觀光加碼活動「台北萬客攏」，歡迎國際自由行旅客來台北遊玩，只要符合相關條件，就能從入住的特約飯店或台北探索館，領取限量1萬份的「台北萬客攏」迎賓禮。

觀傳局表示，除獲得雙層觀光巴士4小時票券；北市也歡迎旅客前來參觀「台北探索館」，深入了解台北城市脈絡，或是預約大稻埕遊客中心換裝體驗，身著特色復古旗袍及漢服，留下美麗回憶。

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觀傳局表示，台北市入選美國「紐約時報」最新公布的「2023年最值得去的52個地方」之一；尤其港澳旅客來台北僅要1個多小時，北市除已準備好台北花節、夏日大型觀光活動等，也將持續規劃下半年行銷策略，並期望藉將登場的「台北萬客攏」加碼活動，吸引更多國際旅客前來台北。

觀傳局指出，3月將推出擴大版「台北花節」，將市花「杜鵑」以多樣化活動，推廣給國內外旅客；7月則有帶狀夏日行銷活動，有精彩煙火秀、美食、夏日飲品、大型遊具等，精彩可期。（編輯：方沛清）1120225