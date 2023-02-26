代蔣萬安訪日 李四川：向全球城市永續經驗借鏡

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北市副市長李四川今天上午代表市長蔣萬安出訪日本東京，他說，此行除了聽取全球各大城市針對永續發表演講，還會與許多台北市的姊妹市進行交流，從它們的經驗中學習、借鏡。

李四川上午從松山機場搭機前往日本東京，他在登機前錄製影片表示，此行是受東京都知事小池百合子之邀，代表蔣萬安參加全球城市網絡永續論壇市長高峰會。

李四川指出，他將轉交蔣萬安的親筆信給小池百合子，並在會中發表8分鐘有關台北市邁向淨零碳排的演講，同時聽取東京、阿姆斯特丹、布魯塞爾等與會城市的演講，也會與首爾、洛杉磯等台北市姊妹市的市長或副市長進行城市交流。

李四川提及，此行還會在東京政府安排下進行市政考察及乘坐氫能動力船。他說，向全球各大城市借鏡、從它們的經驗分享中學習，是此行主要目的。

此行是蔣萬安上任後首次海外出訪行程，市府日前表示，蔣萬安為參與228事件紀念活動而無法親自出席，所以改派李四川代表前往，預計3月1日返台。（編輯：張雅淨）1120226