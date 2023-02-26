黃德清請辭獲准 綠營質疑侯友宜為選總統急切割

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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市消防局長黃德清因涉婚外情請辭並由副局長李清安升任，民進黨議員卓冠廷質疑此人事案是市長侯友宜要選總統急切割； 國民黨議員江怡臻盼李清安好好守護市民生命安全。

根據周刊王報導，黃德清被驚爆有一段長達6年婚外情，遭疑外遇對象A女向媒體投訴，黃德清以身為政務官，此事已影響市府形象，因此25日下午向侯友宜請辭。新北市政府今天上午發布訊息指原消防局長黃德清請辭獲准，消防局長由副局長李清安升任。

民進黨新北市議會黨團幹事長卓冠廷臉書（Facebook）貼文批評「私德問題我不多評論，但是，針對任內該負責的恩恩案件，相關局處卻是一句道歉都不曾說，更遑論請辭」。「對不起市長」似乎比「對不起市民」更嚴重更急迫。

他在社群發布訊息表示，包含像恩恩事件，所有的局處首長，連一個道歉都沒有說，這些事件其實，是政務官對不起市民，但是對不起市民不用下台，對不起市長就可以下台。他質疑說，是否是侯友宜真的要選總統而對此事而進行切割。

卓冠廷向中央社記者表示，李清安在新北比較低調，專長是災害管制，現在隨著黃德清時代結束，李清安終於浮出水面，過去李清安從署裡到新北時，還引發新北消防局雜音，不滿他空降當副局長，李清安在警消界算是標準朱立倫人馬。

卓冠廷表示，現在朱侯可能面臨黨內初選的暗潮洶湧，不知道李清安能否真的公正客觀的把消防局長做好，希望他能夠真正心無旁騖的替市民做事。

國民黨新北市議會黨團副書記長、市議員江怡臻表示，黃德清在第一線打拚，包括新北市的OHCA患者康復出院率達10.71%等成績，是為新北救災救難的重要推手之一。

江怡臻指出，黃德清辭職下台，希望後續消防工作在李清安任內不斷精進，守護市民生命安全。（編輯：張銘坤）1120226