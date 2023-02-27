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何志偉籲恢復自由之路導覽 北市府：一直都有

2023/2/27 17:54
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（中央社記者陳昱婷台北27日電）在228事件76週年前夕，民進黨立委何志偉呼籲台北市長蔣萬安恢復常態性的「台北市自由之路」導覽活動。文化局回應，台北二二八紀念館每年都有自由之路導覽，未來會持續舉辦。

何志偉今天在臉書發文表示，曾催生兩條「台北市自由之路」，以記錄歷史的方式讓民眾在各景點了解追求自由民主的歷程，透過日常性的導覽深化紀念228事件的意義，但很可惜的，市府從2017年後就再也沒有常態性的自由之路導覽。

何志偉呼籲，蔣萬安如果重視228事件，就恢復自由之路導覽活動，以獻花致意外更有意義行動正視這段歷史、實現轉型正義。

台北市文化局長蔡詩萍向中央社記者表示，台北二二八紀念館每年都會舉辦史蹟導覽活動，裡頭就包含了自由之路導覽，未來也會在加上更多補充與說明後放到市長蔣萬安推動的100條文化生態小旅行中。

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蔡詩萍強調，台北二二八紀念館的導覽手冊、景點說明裡都有記載自由之路，「自由之路本來就有、一直都有，未來還是會有」，他也歡迎何志偉向文化局詢問細節。

去年參與過自由之路導覽的李先生說，當初在兒子提議下報名活動，導覽相當深入且有意義，可以了解許多以前不曾注意到的景點與歷史，今年希望能參加另一條路線「追思之路」，期待文化局盡速開放報名。（編輯：方沛清）1120227

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