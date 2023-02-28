李四川搭全球首艘氫氣客船 城市論壇交流淨零排碳

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（中央社記者楊明珠東京28日專電）代表台北市長蔣萬安出訪日本東京的台北市副市長李四川26日抵達東京，昨天參加全球城市網絡永續論壇市長高峰會的活動，搭乘全球首艘氫能動力客船，聽取新能源減碳的介紹。

李四川此行受東京都知事小池百合子之邀，代表蔣萬安參加全球城市網絡永續論壇市長高峰會（G-NETS Leaders Summit）。他今天轉交蔣萬安的親筆信給小池。

峰會今天在東京新宿區希爾頓飯店舉辦演講會、討論會，探討城市課題。李四川將在會中發表8分鐘有關台北市邁向淨零碳排的演講。他也將聽取東京、阿姆斯特丹、布魯塞爾等與會城市的演講，也會與首爾、洛杉磯等台北市姊妹市市長或副市長進行城市交流。峰會3月1日發表聯合聲明。

李四川昨天接受東京政府的安排，從東京灣搭乘氫能動力客船Hydro BINGO氫賓果號（暫譯），以了解善用氫能技術。來自14座城市的市長、副市長等21人均搭乘這艘客船。

李四川搭乘後接受媒體詢問感想時說：「搭起來相當不錯，沒有煙，氫氣是新能源，這種氫氣船在台北或是台灣的一些觀光港，尤其我家鄉的小琉球可以用這種新能源，大概就可以減少很多碳排放。」

氫賓果號是以氫氣與柴油燃料行駛的小型客船，與一般柴油引擎相比，航行時二氧化碳排放量最大可減少50%，期待可用於觀光船。

氫能動力船是由日本與比利時的企業聯合開發，全長19.4公尺、寬5.4公尺、總噸數19噸。這艘鋁合金製、配備兩座氫氣與柴油混合燃燒的發動機，船上最多可載2名船員、80名旅客。

李四川昨天也前往東京千代田區的東京國際論壇大樓舉辦的國際活動City-Tech.Tokyo參訪。

這項活動由東京都政府主導，以支援新創企業（Startup）為目的，屬東京都政府號召善用高科技創出永續新價值「Sustainable High City Tech Tokyo = SusHi Tech Tokyo」的計畫。City-Tech.Tokyo上午舉行開幕式，有來自台灣、南韓等世界各地創業家、經營者、投資家等齊聚。

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小池在開幕式致詞時表示，東京都致力於鼓勵新創企業，為了世界共通的城市課題能獲得解決所衍生的發想、科技等，希望都能從東京向世界發出訊息，提高東京在國際社會的存在感。

會場約40國及地區的企業將近400個攤位展出，預計吸引1萬人進場。除了展示飛行車、可設於水上的太陽能板等之外，也介紹人工智慧（AI）、無人機等最先進技術。此外，也舉辦座談、洽商會。（編輯：韋樞）1120228