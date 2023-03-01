新北規劃成立捷運警察隊 執行隨車巡邏強化維安

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新北市警察局1日表示，將規劃成立捷運警察隊執行維安與交通安全勤務，依捷運營運時段及熱時熱點編排隨車巡邏、沿線汽車巡邏及站體安全維護等。圖為員警在淡海輕軌執行站體維安勤務。（新北市警察局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年3月1日

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市警察局今天表示，新北捷運路網陸續通車營運，相關勤務日漸增加，將規劃成立新北市捷運警察隊，管轄6個分隊，執行隨車巡邏、相關防制暴力、性騷擾等維安勤務。

新北市政府捷運工程局長李政安今天在市政會議專案報告，提及捷運三鶯線受到工程挑戰，因實施一例一休、缺工缺料、台電管線遷移工程、機廠用地取得等因素而影響進度。

李政安指出，捷運萬大中和線也受到缺工缺料等問題延宕工期，必須展延。另一方面，新北除已通車的淡海輕軌、安坑輕軌，其餘五股泰山輕軌、泰山板橋輕軌、八里輕軌等都還在等待行政院核定可行性研究或綜合規劃報告。

另外，新北市警察局長廖訓誠在會中表示，隨著捷運路網通車，捷運警察相關勤務日漸增加，將規劃成立新北市捷運警察隊專責統籌辦理防制暴力、性騷擾、取締違規等維安勤務與為民服務。捷運警察隊將下轄淡海、安環、三鶯、新樹、汐東及五泰等6個捷運分隊。

新北市警局告訴中央社記者，目前值勤中的淡海捷運警察分隊是從各交通分隊借調人力，專責任務編組值勤，臨時駐地在淡水區新市二路與崁頂三路口，將規劃與淡水警分局新市派出所共構永久駐地，預定民國113年完工。

淡海捷運警察分隊表示，依照輕軌營運時段及熱時熱點編排隨車巡邏、沿線汽車巡邏及站體安全維護等勤務。除在十字路口依循號誌燈指示通過外，人車都不得隨意跨越輕軌軌道。

統計自108年起在淡海輕軌值勤至今，淡海捷運警察分隊指出，民眾主要違規是以穿越軌道65件及車廂或黃線內飲食居多，也有民眾拒絕站、車人員查票或妨礙執行職務。

新北市警局表示，甫通車的新店安坑輕軌目前由新店交通警察分隊執行捷運警察勤務，將來的新北市警局捷運警察隊、安環捷運警察分隊，駐地都規劃在捷運環狀線南機廠2樓空間，盼與新北捷運局、北捷公司協調。

新北市警局指出，目前台北市、高雄市、桃園市、台中市都已分別成立捷運警察隊專責執行勤務，將來新北各捷運警察分隊希望駐地設置在捷運站體空間或設於機廠，以利值勤。（編輯：戴光育）1120301