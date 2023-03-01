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北市人口成長趨緩 距第3名副市長門檻差近萬人

2023/3/1 14:56
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（中央社記者陳昱婷台北1日電）台北市人口數跌破250萬人大關，依法無法增置第3名副市長；市府原本估計人口數在2月底、3月初就會恢復到增置第3名副市長的門檻250萬人，但截至今天仍有近1萬人差額。

台北市人口數在去年3月底跌破250萬人，最低時只剩下246萬932人，直到去年下半年國際淨遷徙數轉正、人口數開始正成長。台北市民政局長陳永德今年1月初更預估，今年2月底、3月初就會恢復到250萬人。

不過根據民政局最新統計，台北市人口數截至2月底為249萬133人，相較1月底的248萬8043人僅增加2090人，距市府目標、250萬人還有近1萬人的差額。

台北市民政局戶籍行政科長劉嘉鳳向中央社記者表示，許多因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情超過2年無法返台而被除籍的市民，會趁國門開放後、春節期間回來探親，所以恢復戶籍的高峰期落在1月底、2月初。

劉嘉鳳指出，目前高峰期已經過去，復籍人數趨緩，但台北市國際淨遷徙數仍然為正，代表遷入比遷出還多，人口數也持續在增長，還是有希望回升到250萬人。

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至於達到250萬人後是否就能增設第3名副市長，劉嘉鳳說，去年跌破250萬人時，市府有行文內政部詢問第3名副市長留存，當時內政部表示是以「屆」為基準點，不會一達到人口數門檻就馬上增或減，所以這次回升到250萬人後將行文內政部確認相關辦法。

另一方面，同樣受人口數影響的還有市議員席次，去年北市議員席次即受人口數下降而減少；而根據公職人員選舉罷免法第38條第2項規定，選舉名額以選舉投票月前第6個月底的戶籍統計人口數為準。（編輯：蕭博文）1120301

#劉嘉鳳
#台北市
#台北市民政局長
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