新北65歲以上長者打疫苗送禮券延長至3/20

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市衛生局今天表示，COVID-19疫苗系統第27期，今天起至3月3日開放預約。65歲以上長者及55歲以上原住民，接種疫苗可領取價值500元禮券，延長至3月20日。

新北市政府衛生局今天發布新聞表示，鼓勵已接種第1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗之未滿18歲民眾，且符合間隔者，儘速完成BNT疫苗後續劑次之接種。

衛生局說，第27期疫苗預約平台1日至3日每日上午9時至晚上8時開放系統預約，接種日期為6日至12日。

衛生局表示，接種對象及疫苗種類包括：6個月至4歲嬰幼兒BNT第2劑至3劑、5歲至11歲兒童BNT第1至2劑（基礎劑）、滿5歲至6歲兒童BNT第3劑（追加劑）、6個月至11歲兒童莫德納第1至2劑、滿6歲至11歲兒童莫德納雙價疫苗（BA.4/5）第3劑（追加劑）、12歲至17歲青少年BNT第2至5劑、18歲以上成人BNT第1至6劑、12歲以上青少年及成人Novavax第1至6劑、莫德納雙價疫苗（BA.4/5）第3至6劑（追加劑）。

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衛生局說，設籍新北65歲以上長者（民國47年以前出生者），及55歲（民國57年以前出生者）以上原住民，至新北市29區衛生所接種COVID-19疫苗（不限廠牌及劑次）可領取價值500元禮券措施，由原3月1日延長至3月20日。

衛生局說，接種地點包括：新北市合約醫療院所、中和Global Mall等開設專診提供接種服務的接種站，預約請至新北市府衛生局COVID-19疫苗接種預約平台，呼籲民眾盡快施打疫苗，保護自己及家人朋友。（編輯：李錫璋）1120301