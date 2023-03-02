花蓮大農大富賞螢季來了 「銀河螢河」加碼觀星

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（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）堪稱每年全台最早出現螢火蟲的大農大富平地森林園區，今年賞螢季從3月11日至4月9日，並加碼推出「銀河．螢河」賞螢觀星主題活動，天上的星星與地上的螢光點點構成最美風景。

一年一度的「螢漫平森-大農大富賞螢趣」預約購票已經開始，為降低生態的干擾，維持欣賞體驗的品質，每日賞螢活動皆有人數上限，並採線上購票預約方式入場。賞螢活動每天規劃3個時段，其中平日第一梯次提供「螢光攝影服務」給有專業攝影需求的攝影愛好者。

花蓮林區管理處表示，今年賞螢季延續「賞螢專車」服務，提供參與民眾花蓮市區到大農大富來回專車接送，購買專車方案即贈送當日賞螢免費體驗券及在地社區好物伴手禮。

賞螢專車採線上購票預約方式搭乘，停靠點為美侖飯店、福容飯店、翰品酒店、東大門夜市、花蓮火車站以及大農大富平地森林園區，每週五、週六準時發車，清明連假期間提供加班車次服務。

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花蓮林管處說明，結合不同主題規劃體驗活動，與花蓮縣政府、花蓮縣天文協會合作，加碼推出「銀河．螢河」賞螢觀星主題活動，預計3月17、18、24、25日辦理4梯次。

還有針對親子客群推出「平森好食．光」，結合白天食農教育與賞螢體驗，預計4月1日辦理一梯次，有興趣的民眾可關注「大農大富平地森林園區」臉書粉絲專頁，或至花蓮林管處官方網站查詢。（編輯：張雅淨）1120302