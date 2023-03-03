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傳遞防詐意識 黃明昭錄影片跨海強力宣導

2023/3/3 17:04（3/3 17:46 更新）
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澎湖縣警局馬公分局長黃政龍3日以更直觀、淺顯易懂的方式錄製「全民識詐」反詐宣導影片，將透過地方電視加強宣導，讓澎湖民眾了解常見詐騙手法，拆穿詐騙集團騙局，避免民眾受害上當。（澎湖縣警局提供）中央社 112年3月3日
澎湖縣警局馬公分局長黃政龍3日以更直觀、淺顯易懂的方式錄製「全民識詐」反詐宣導影片，將透過地方電視加強宣導，讓澎湖民眾了解常見詐騙手法，拆穿詐騙集團騙局，避免民眾受害上當。（澎湖縣警局提供）中央社 112年3月3日
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（中央社澎湖縣3日電）警政署推出「阿昭署長宣導防詐系列」影片，今天跨海在澎湖主要的市街強力宣導，向離島民眾傳遞防詐意識，尤其是政府通過普發現金後，詐騙集團更是蠢蠢欲動，民眾更應提高警覺。

澎湖縣警局表示，警政署長黃明昭為提升民眾防詐意識，親自錄製「阿昭署長宣導防詐系列」影片，今天起在警察局、車船處、旅遊處、行政處等單位和機場幹道、市區醫院、碼頭等人車出入場所的電視牆，強力推播放送，成為市區見光率最高畫面。

澎湖縣警局表示，「阿昭署長宣導防詐系列」影片，聚焦在近期最多的假投資、假網路購物、解除分期付款、假愛情交友、假冒親友詐騙等面向，澎湖縣也成立「打詐縣府隊」，藉由電視牆不停的強力推播，將民眾平常無聊等待的地方，變成防詐常識的充電站。

馬公分局長黃政龍今天也親自以直觀、淺顯易懂的方式錄製「全民識詐」反詐，將透過地方電視來宣導，讓澎湖民眾瞭解當前常見詐騙手法，拆穿詐騙集團的騙局，達成「全民識詐」，再搭配政府機關的「堵詐、阻詐、懲詐」，降低詐騙案件發生率。

澎湖縣警察局也提醒民眾，政府通過普發現金的預算通過後，詐騙集團蠢蠢欲動，民眾不要隨意點選不明簡訊連結，避免個資及帳戶外洩，人財兩失，如有任何疑問可直接撥打165反詐騙專線洽詢。（編輯：黃世雅）1120303

內政部警政署推出「阿昭署長宣導防詐」系列影片，3日起跨海在澎湖境內主要市街強力宣導，向民眾直接傳遞防詐意識。（澎湖縣警局提供）中央社 112年3月3日
內政部警政署推出「阿昭署長宣導防詐」系列影片，3日起跨海在澎湖境內主要市街強力宣導，向民眾直接傳遞防詐意識。（澎湖縣警局提供）中央社 112年3月3日
#黃明昭
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