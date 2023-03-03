新北國小校長會議登場 聚焦數位轉型教學實踐

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新北市公、私立國小校長會議3日在淡水區舉行，會議課程邀請5大領域專家引領研習，其中科技課程並安排以電腦軟體結合各式網路平台，編修校務行政及生活應用所需圖像。（讀者提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年3月3日

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市國小校長會議今天舉行，研討科技工具創發教育多元學習的可能。校長們認為，老師要反思在人工智慧數位科技工具下的專業定位，並扮演輔助學生自主學習的角色。

新北公私立國小校長會議今天在淡水區某飯店舉行，約250名校長參與，新北市副市長劉和然與會宣布啟動教育數位轉型，他說，數位力就是競爭力，勉勵新世代校長必須開拓多面向的跨域知能，引領新北的教育持續邁向優質與卓越。

新北市教育局指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代學習模式快速改變，教育實務面臨更多挑戰，當學生未來將面對AI（人工智慧）發展快速的世界，教師與學校要思考，如何教導學生妥善選擇及正確使用科技工具。

會議還邀請科技、閱讀、美感、雙語及正念等5大領域的專家帶領校長研習，其中科技課程邀請的Learn Mode學習吧總監陳逸文在課堂上，藉由人工智慧聊天機器人程式ChatGPT展現科技工具創發教育多元學習可能。課程結束後，還進行成果分享及專業對話。

偏遠地區的某國小校長告訴中央社記者，AI是無可避免的趨勢，校長與家長一定要自己先認識、瞭解、甚至接觸，藉以引導老師認識瞭解AI工具發展的方向與類別、輔佐孩子學習。

這名校長說，在學習吧上，就有AI運用讓孩子以聲音上傳朗讀實況，並由系統判別與糾正，甚至還可上傳整篇作文讓系統評分。老師們應先瞭解、運用，作為輔助教學的工具，教師也要將單向傳授知識的角色轉換成輔助孩子自主學習的教練角色。

另外，人口密集都會區的某校長表示，AI科技的發展，讓教學的現場重新省思角色定位。在知識容易取得的過程中，教學的老師究竟扮演怎麼樣角色、教師要如何展現不可取代的教學專業，也要思考教學方式的轉型及課程規劃設計的鬆綁。

新莊國小校長張信務說，科技硬體不斷創新，校長應持續帶領老師，在心態與技能上學習新科技、思考如何透過科技工作讓教育變得更好。

至於閱讀與雙語教育，安溪國小校長陳淨怡認為，生活中透過耳濡目染雙語，在生活與閱讀中，培養對語言的興趣。

莒光國小校長林義祥表示，教師應成為培養閱讀素養的基石，讓學生不僅有更高層次思考，更懂得表達及運用。（編輯：戴光育）1120303