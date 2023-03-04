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台南古都國際半程馬拉松將開跑 交管停車地點公布

2023/3/4 14:44
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（中央社記者張榮祥台南4日電）2023台南古都國際半程馬拉松明天清晨開跑，預計近2萬名選手參賽，警方今天公布中西區、安平區等賽事交管路段、時間及停車地點，以利賽程及交通順暢。

2023台南古都國際半程馬拉松明天清晨5時30分在安平區的台南市永華市政中心鳴槍開跑，賽事分為21K半馬組、10K路跑組及5K健康休閒組，參賽人數近2萬人，其中還有39國295名外籍選手。

台南市警局今天公布賽事交管區域，涵蓋安平區中華西路、南島路、永華路、建平路、健康路、漁光路、光州路、安億路、慶平路、文平路、平通路、國平路、及中西區中華西路、府前路、南門路、健康路等道路，交管時間從清晨4時起分段實施，且視現場車流及賽事情況管制放車通行。

參賽選手可將車輛停放於台南市永華市政中心周邊的建平12街停車場、建平15街停車場、建平8街停車場、停2停車場、永華運動中心、府前路停18停車場或家樂福停車場。

騎乘機車者可停放於台南市永華市政中心旁的府前路及中華西路（南島路至永華路）人行道路段，也可停在永華運動中心再步行，警方將加強巡邏。

另在部分車流量較大、全線封閉賽道前一路口提醒及引導，減少交通影響時間，各管制路口架設管制時間路牌，且有管制人員引導行車。

台南古都國際半程馬拉松以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名，市府規劃陪跑員列車、美食補給、專業救護團隊及熱情加油團。

賽事17.5公里處設有美食大道，提供烤雞、豬腳、古早味蛋糕、虱目魚丸、蜂蜜滷味、仙草蜜及現打果汁等多樣特色美食小吃，補充跑者能量。（編輯：李亨山）1120304

#健康路
#台南市永華市政中心
#美食大道
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