高雄5大女力評比 陳其邁：重要的是能力不是性別

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高雄市政府4日在苓雅運動中心舉辦2023婦女節活動，高雄市長陳其邁（前右7）也到場同樂，與會眾人一同開心合影留念。中央社記者林巧璉攝 112年3月4日

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（中央社記者林巧璉高雄4日電）3月8日就是國際婦女節，高雄市長陳其邁今天提早與女性朋友同歡，也公布5項女力成果。陳其邁致詞說，最重要的是能力不是性別，女力專業能力有目共睹，市府一級主管女性比例達39.4%。

高市府今天在苓雅運動中心舉辦2023婦女節活動，陳其邁會前聯訪時說，高雄一向支持女力平權，也逐步落實SDGs的目標，在影響力部分，市府有13名女性首長，比例近4成，應是六都最高。議會也在這屆選出女議長，在推動各項政策上市府會更加努力。

議長康裕成致詞時說，高市議會有28名女性議員，比例為38%。值得肯定的是幾乎都不是倚賴婦女保障名額才當選，大家憑著自己的努力、實力，未來希望能與市民一起努力，也希望有更多女力的展現。

社會局新聞稿從SDGs制定的影響力、支持力、經濟力、社會力、健康力等5大面向評比高市女力發展成果。在支持力部分，高市婦女館獲全國第一屆標竿婦女中心，成果為六都唯一。經濟力部分女性勞參率達51.7%、社會力部分，女性志工有8萬1783人。健康力則是高市有14座運動中心，女性使用率達7成。

今天正巧是康裕成生日，陳其邁也獻上主辦單位事先準備好的玫瑰花。現場也邀請健身教練帶著大家一起動動身體，陳其邁與眾人一起深蹲、擺動身子，現場氣氛歡樂。（編輯：黃世雅）1120304

高雄市政府4日在苓雅運動中心舉辦2023婦女節活動，市長陳其邁（左）出席同樂；4日正巧也是議長康裕成（右）生日，陳其邁獻上主辦單位事先準備好的玫瑰花祝賀。中央社記者林巧璉攝 112年3月4日