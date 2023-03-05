三八婦女節 北市各區運動中心當天入場費38元

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）響應3月8日國際婦女節，台北市體育局今天宣布，12區運動中心推出女性專屬優惠，游泳池及健身房單次入場全票降價至新台幣38元。

台北市體育局發布新聞稿表示，為了鼓勵平時忙於事業、家庭、生活的女性體驗運動樂趣及好處，將在3月8日國際婦女節當天串聯12區運動中心推出專屬活動。

體育局說明，婦女節當天，女性到12區運動中心、大湖公園游泳池、玉泉公園游泳池，均可用38元優惠價購買游泳池或健身房的單次入場全票；榮星花園游泳池更加碼推出3月份每週三晚間女性入場免費。

體育局指出，許多文獻指出，現代文明病與運動不足有很大的關係，養成規律運動習慣更有助於維持健康、紓解壓力，進而改善生活品質，這次活動除了希望促進全民運動風氣，後續也會視民眾參與狀況及成效規劃其他方案。

曾去過萬華運動中心的潘小姐表示，婦女節當天是平日，不見得有空去運動，且健身房全票原價也僅50元，「38元的優惠價根本一點也不優惠，誠意不足」。

有運動習慣的楊小姐則說，她不會為了一次性的38元優惠就從私人健身房改去運動中心，因為運動中心地點沒有比較方便，規矩還更多，「但如果直接免費就會想去了」。（編輯：方沛清）1120305