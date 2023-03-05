基捷分攤款暴增 蔡適應指謝國樑炒作財政黑暗期

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）基隆市長謝國樑指基隆市分攤基捷款暴增3倍，會讓市府陷入財政黑暗期。立法委員蔡適應今天說，他對謝國樑炒作財政黑暗期說法不以為然，建議謝國樑多花心思研究財政狀況。

謝國樑昨天晚間在臉書Facebook直播表示，基隆市政府對基捷的分攤款從新台幣17.7億元，暴增3倍到53.86億元，對基隆的財政將是龐大負擔，會讓基隆再度陷入財政黑暗期，甚至會拖垮市府，他認為中央應按照原先基隆輕軌規劃，由中央全額負擔。

蔡適應今天透過新聞稿指出，捷運經費的增加不是基隆捷運獨有的狀況，捷運工程預算可觀，施工期間也很長，導致不確定因素相當高，近年在國內營建市場飽和，及勞工短缺、大宗材料價格飆漲、俄烏戰爭等多重衝擊下，確實讓包含台北捷運環狀線、萬大－中和－樹林線（第2階段），高雄捷運黃線、桃園捷運綠線、機場線等項目都相繼遇到多次流標問題，追加預算也時有所聞，他會向交通部了解相關經費增加細節，並爭取有無進一步減少配合款的空間。

蔡適應說，基隆市政府此時大談過去基隆輕軌計畫無濟於事，他建議市府同時也應盡力找尋包含場站開發在內的可行辦法挹注財務，避免一直對外抱怨，畢竟新北市負擔金額也有相當增加，但獲知訊息後新北市政府沒有選擇開直播大吐苦水。

蔡適應表示，不論最終數額是多少，基隆市分攤款都不可能全數透過舉債支付，他對於謝國樑炒作的財政黑暗期說法相當不以為然，基隆財政已經在過去幾年由他爭取大量中央經費補助下成功獲得改善，建議謝國樑既然有時間開直播，不如多花心思研究市政規劃和財政狀況，才能讓市民生活在更好、更永續的城市裡。

基隆市政府發言人余治明表示，內政部長林右昌去年12月2日在擔任基隆市長任內，基隆市府發給國家發展委員會的公文，仍是以中央全額負擔建設、開發及營運階段經費，希望交通部本於基隆捷運計畫的興辦機關，持續加速推動中央交通重大政策。

余治明說，基隆市府會全力加速配合都市計畫變更，及協助捷運用地取得，也希望蔡適應能幫忙完成。（編輯：方沛清）1120305