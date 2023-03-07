水情燈號將轉黃燈 高市府拍創意短片呼籲節水

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高雄市政府7日推出節約用水宣導短片，由市府發言人周璟瑜（左）和小朋友一起合拍，呼籲民眾加入節水行列。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月7日

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄市水情燈號8日起將轉為夜間減壓供水的黃燈，市府今天推出節約用水宣導短片，強調日常生活就能輕鬆做到，還改編歌手蔡依林歌曲「舞孃」歌詞，用創意呼籲民眾節約用水。

高雄市水情燈號8日起將轉為夜間減壓供水的黃燈，民生用水在晚上10時到隔天早上6時將實施減壓供水。高雄市水利局今天新聞稿表示，為了提醒市民珍惜水資源，水利局推出節約用水宣導短片，用創意呼籲民眾節約用水。

影片由高市府發言人周璟瑜和化身「小Jolin」的小朋友演員一起合拍，並將節水步驟融入蔡依林歌曲「舞孃」歌詞，「旋轉（水龍頭）、節約，我不浪費，成效看得見，你省水了沒？」利用諧音邀請民眾加入節水行列。

影片中更提到許多節水方法，如洗菜水澆花、刷牙時水杯裝水、沖澡前的冷水沖馬桶等。此外，洗車時擦車代替水沖、洗手關水搓肥皂，洗臉用盆裝水，強調日常生活中只要有小改變，就能省水。

此外，高雄市副市長林欽榮今天下午主持市政會議時也指示面對水情日漸嚴峻，市府持續開發整備水資源，各機關學校要加強節水措施，並透過多元管道宣導市民、民間業者一同落實節約用水。

水利局表示，配合水情轉黃燈，高雄市6座污水廠及52處建築工地每日提供2.25萬噸放流水可供澆灌及洗地之次級使用；鳳山、臨海再生水廠每日也擴增1.3萬噸再生水，農業用水部分將採分區加強輪灌等。（編輯：黃世雅）1120307