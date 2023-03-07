留任國民黨台北市黨部主委 黃呂錦茹：憂基層潰散

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（中央社記者劉建邦台北7日電）國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹1月底請辭但遲未獲准，她今天接受專訪時表示已決定留任，因為她請辭導致很多黨部工作人員也辭職，擔心基層潰散，所以下定決心留下繼續奮鬥。

黃呂錦茹接受廣播節目「千秋萬事」專訪時指出，她是在王鴻薇贏得立委補選後決定請辭，但包含國民黨中央、北市黨部黨工都勸她留任，連她的駕駛也都希望她不要辭職。

黃呂錦茹說，當時已決定請辭，若最後踩煞車，擔憂她之後做的決定就不會有人相信，最後決定是在5日，因北市黨部要發薪水，她到辦公室蓋章，才發現市黨部有很多人請辭或開始找工作，實際運作剩不到2、3人。

她說，看到此狀況，認為基層會潰散，且若招募新黨工，也擔心可能會不熟悉基層或選務，所以下定決心留下來繼續奮鬥。

她表示，確定留任後，已開始拜訪地方人士，因為若明年選舉投錯人，可能改變兩岸關係，所以決定擔任黨部主委到總統選舉結束後。

主持人詢問關於台北市立委初選的規劃，黃呂錦茹說，一定會以公平方式辦理，因為她沒有政治背景或企圖，投入黨內工作多年，就是希望國民黨可勝利，國民黨會遵循民主政治的規則，過去也曾透過此制度初選，過程出現很多聲音，但最後一定會遵守規則。

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黃呂錦茹是在今年1月底向黨中央請辭，黨務人士當時回應，黃呂錦茹是國民黨不可或缺的戰力，未來有2024的立委選戰，需靠黃呂錦茹豐富的輔選經驗，及地方深厚的人際關係。

黃呂錦茹當時接受中央社記者訪問時說，蔣萬安在去年九合一選舉成功選上台北市長，國民黨北市議員席次則實質過半，加上王鴻薇順利贏得北市立委補選，她認為已完成階段性任務，因此向黨中央請辭。（編輯：蕭博文）1120307