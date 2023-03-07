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泳池推捐5顆蛋免費泡湯 首日獲近60顆轉售作公益

2023/3/7 19:57
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（中央社記者高華謙新北7日電）民營的大新店游泳池今天在臉書發文說，只要捐5顆蛋，當天可免費享受泡湯SPA，蛋則轉售作公益。總經理蔣聲說，活動獲得迴響，今天首日就獲得近60顆蛋，也全數售出。

大新店游泳池今天在社群網站臉書（Facebook）舉辦徵蛋活動，貼文指出，即日起到30日，只要拿5顆蛋到櫃台，當天可免費進場享受泡湯SPA。

貼文還說，如果有人需要蛋，可自行準備袋子並以新台幣5元購買，活動金額捐創世基金會，多的蛋則會捐給關愛之家；這個作法獲得網友迴響。

大新店游泳池總經理蔣聲告訴中央社記者，近期很多人在討論雞蛋供需問題，剛好游泳池有會員在烏來或深坑一帶養很多雞，因此希望「為蛋架一個幸福平台」，讓大家都有蛋。

此外，蔣聲說，民眾如果有多買到蛋，也可以拿過來捐，也希望透過活動宣導民眾不要因恐慌而搶購、囤貨，其實多數人都能買到蛋。

蔣聲表示，今天是活動首日，就有10多人來捐蛋，約有50到60顆蛋，也全數售出。（編輯：李錫璋）1120307

#蔣聲
#創世基金會
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