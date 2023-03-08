新北女動保員展現女力 最高1年送養85犬貓

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新北市動保處表示，動保員細心、耐心照顧動物，尤其女動保員更展現溫柔女力，積極為毛寶貝找個家；其中，動保員溫惠婷曾創下一年協助送養85隻犬貓的單人紀錄。（新北市動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 112年3月8日

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（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市動保處表示，動保員盡力照顧動物，尤其女動保員更是展現溫柔女力，積極為毛寶貝找個家，其中，動保員溫惠婷曾創下去年協助送養85隻犬貓的單人紀錄。

新北市動保處發布新聞稿表示，動保員共81人，女性動保員過半，達43人，女力崛起，不但辦理內勤照護動物之家毛寶貝、推廣認養及協助民間狗場防疫工作，外勤工作也常見到她們的身影。

動保處表示，動保員劉可茵任職逾10年，照顧毛寶貝可說是無微不至，甚至會將奶狗奶貓帶回家中飼養，不分畫夜每3個小時餵食1次，動保精神超熱血，讓八里動物之家動物死亡率為8個動物之家中最低。

動保處長楊淑方向中央社記者表示，動保員溫惠婷個性活潑有活力，辦理認養活動成績斐然，去年度成功送養85隻犬貓，創下單人1年送養數量最高紀錄。

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溫惠婷表示，辦理業務要克服失敗及失落感，有時籌劃1個月的活動，結果1隻毛寶貝也沒認養出去，不免懷疑自己是否能力不夠，後來漸漸捉到訣竅，要去了解每隻毛寶貝特質，給民眾做詳盡解說，就能提高認養機會。

動保處強調，動保員秉持尊重生命態度及專業能力，加上特有細心、耐心，積極提高社會保護動物意識，健全動物福祉，打造新北為友善動物城市。（編輯：方沛清）1120308