陳其邁拜會熊本市長 盼深化友好城市實質交流

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高雄市長陳其邁（右）8日拜會熊本市長大西一史（左），並致贈高雄特色伴手禮。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月8日

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄市長陳其邁一行人今天上午拜訪高雄友好城市熊本市，深化2市城市交流；陳其邁表示，很高興能看見熊本歷經震災後逐漸恢復美麗，希望未來能促進雙方在產業、文化、教育等領域合作。

陳其邁與高雄市議長康裕成等人，今天上午拜會熊本市府，並出席熊本市舉辦的歡迎午宴。陳其邁表示，此行是回應熊本市長大西一史1月訪問高雄時的盛情邀約，希望未來能進一步促進2市在產業、文化、教育等領域的實質合作。

陳其邁致詞時指出，高雄市與熊本市有深厚友情，很高興能看見熊本歷經震災後逐漸恢復美麗，也非常榮幸高雄能在重建工作中盡一份心力。

陳其邁說，儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間實體交流受限，雙方仍透過視訊、共辦展覽等方式保持密切互動，1月高雄市運發局也與熊本市簽署馬拉松合作MOU，再次開啟熱絡的體育交流，也期盼高雄與熊本未來在城市交流、產業發展上都能進一步發展合作夥伴關係。

陳其邁也感謝大西一史在疫情解封後立即於1月訪問高雄、2月派遣代表團參與高雄燈會，展現對高雄的友好及合作期待，因此這次高雄也聯合市議會及企業界共組訪問團回訪，以最高規格層級回應熊本。

大西一史致詞時表示，歡迎高雄市政府、議會的聯合訪團到訪，並感謝台灣與高雄的朋友，對於熊本城在災後重建工作的援助，強調雙方城市之間互訪是「重溫舊情」的好機會。

陳其邁今天也準備高雄在地名產野生烏魚子及鳳荔雙心酥禮盒送給大西一史，並致贈高雄獨有的客家特色禮品「虎頭柑茶墨月禮盒」，象徵雙方珍貴友情。

高雄市政府行政暨國際處長張硯卿表示，高雄與熊本締盟6年多來，共度各種難關與考驗，疫情後透過首長互訪，持續加強雙邊情誼，未來在城市治理、產業以及觀光等方面，都期待能有更緊密合作。（編輯：陳仁華）1120308