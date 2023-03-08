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北市婦女節系列活動開跑 3月底前集章拿好禮

2023/3/8 15:25
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（中央社記者陳怡璇台北8日電）今天為婦女節，北市系列活動開跑，包含當代女子百貌特展、月經教育等，而民眾只要分享自己的「女力」故事，或是走訪任3個女力串聯據點，都有機會抽中好禮。

北市社會局指出，隨著3月8日國際婦女節到來，為鼓勵女性在生活中實現自我、展現無限女力，今天宣布「女力 台北．實現x無界」婦女節系列活動開跑，並邀請在各行業及不同世代女性分享實現自我的心路歷程，包含台北曲藝團團長、台灣首名女相聲演員葉怡均、設計北投圖書館的建築師張清華等。

社會局表示，3月8日至3月29日期間，民眾至各場館參加「台北女力 館館相印」集章活動，就有機會獲得由女性創業家所設計或以女性需求為概念的豐富禮品包。

而民眾至「台北市婦女館－台北好人家」臉書粉絲專頁指定貼文底下，留言分享台北女力實現的故事，就有機會獲得婦女館活動折價券及運動課體驗券。

婦女館並有「百女圖─當代女子一百貌」特展，以及多場主題講座，如月經教育、電影放映、女力相談室等，各行政區婦女暨家庭服務中心、新移民社區據點也有系列活動可參加。

社會局長姚淑文指出，希望藉由國際婦女節，讓更多人看見女力，並鼓勵女性突破時間、空間與族群的限制，肯定自己、說出自己的好，祝福大家婦女節快樂。（編輯：方沛清）1120308

#社會局長
#台北市
#姚淑文
姚淑文
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