桃園古蹟簡送德古宅辦理修復 預計113年底完工

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位於桃園市大溪區的簡送德古宅，興建於西元1897年，至今已有逾百年歷史，在2014年被指定為市定古蹟。（桃園市文化局提供）中央社記者葉臻傳真 112年3月8日

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（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園市有百年歷史的大溪區簡送德古宅，在2014年被指定為市定古蹟，因屋體損害擴大，桃市府文化局去年獲中央補助辦理修復工程，今天舉行開工典禮，預計明年10月竣工。

桃園市政府文化局表示，簡送德古宅興建於1897年，傳統閩式三合院建築保存完整，正身七開間、五間見光，正廳凹壽開門、側間開窗，為正身與左單護龍、右雙護龍的形式，作工精細、極具藝術價值，在2014年被指定為市定古蹟。

文化局指出，由於古宅歷經百年，出現屋頂滲漏影響牆體，木體結構也有開裂及蟲害等受損，在去年獲文化部再造歷史現場計畫補助辦理修復工程，包含緊急支撐、地坪、牆面、屋面、木構桁樑、門窗、景觀，及機電修復工程等，今天舉行開工祈福暨施工說明會。

文化局說，修復總經費新台幣3909萬3380元整，其中獲文化部文化資產局補助2345萬6028元，市府配合款1368萬2683元，所有人自籌195萬4669元；修復工程將以「修舊如舊」方式進行，工期為550個日曆天，預計明年10月竣工，屆時將成為符合現代使用需求的觀光旅遊景點。（編輯：陳清芳）1120308

桃園市大溪區擁有逾百年歷史的「簡送德古宅」修復工程8日正式開工，預計民國113年10月竣工，將成為符合現代使用需求的觀光旅遊景點。（桃園市文化局提供）中央社記者葉臻傳真 112年3月8日