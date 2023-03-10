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TikTok出現5組冒名假帳號 蔣萬安：已報警

2023/3/10 11:32
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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北10日電）台北市議員林延鳳指出，TikTok出現冒用市長蔣萬安名義假帳號，蔣萬安卻不知情，經她發公文提醒才報案。蔣萬安今天說已報案；警方則查出5組帳號，將先檢舉並調查。

民進黨台北市議員林延鳳透透過媒體群組表示，中國短影音應用程式（App）TikTok出現以蔣萬安名義的假帳號，且帳號從去年12月11日起，就持續更新出現蔣萬安的短影音，共2萬多粉絲追蹤，按讚數達13萬多，讓她以為是官方帳號。

她說，3月3日發公文給北市府，昨天才接到回函稱，蔣萬安未開設TikTok帳號，此@wanan.chiang帳號是不明人士假冒市長名義所為，已向警方報案。

林延鳳指出，市府對此狀況後知後覺，此假帳號若透過私訊詐騙民眾，或發布市政假訊息，導致市民受害，由誰負責，身為市長的蔣萬安雖被假冒身分成為受害人，就應更嚴謹看待此事，並提出作為。

她表示，北市教育局應向學生傳達如何正確使用社群媒體，及判讀真假訊息概念，警察局對此案應提專案報告，盡快追查假冒帳號網友，市府應嚴禁公務用通訊產品安裝此應用程式。

蔣萬安上午在「台北市勞檢處與繩索作業同業締結安全伙伴」記者會前接受媒體聯訪時說，針對此案，昨天已報警。

台北市刑警大隊指出，昨天獲報，冒用蔣萬安名字及相片設TikTok帳號共5組，假帳號內有蔣萬安的公開照片，沒貼文，會先向TikTok檢舉5組皆為假帳號，後續以各種管道及偵查技巧，調查假帳號由誰設置。

警方說，冒用知名人士設假帳號，過去都是透過臉書Facebook，較少接獲以TikTok設假帳號的案件，會持續宣導民眾小心防範，以免遇詐騙。（編輯：方沛清）1120310

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