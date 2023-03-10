台東某校9學生圍毆遭懲處 消防局校園宣導反霸凌

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台東縣消防局政風室近期前進校園辦理「慢城、漫誠」校園誠信及反霸凌宣導活動，提醒學生，無論語言、行動暴力都是霸凌行為，也提醒廉潔重要性。（台東縣消防局提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月10日

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）台東縣消防局政風室進入校園宣導校園誠信及反霸凌，消防局指出日前接獲校園救護案件，某學生被懷疑打小報告遭9名學生圍毆，校方依規懲處，相關人員也負法律責任。

台東縣消防局政風室近期密集進入校園辦理「慢城、漫誠」校園誠信及反霸凌宣導，昨與鹿野消防分隊到永安國小，以校園霸凌案例提醒學生，無論語言、行動暴力都是霸凌行為，會中政風室也向學子宣導廉潔重要性，提醒學生共同監督。

政風室主任蔡慶祥舉案例告訴學生，日前台東縣消防局接獲校園救護案件，有學生受傷，救護車到現場將受傷學生「小明（化名）」送醫，傷勢不嚴重，但事後了解是一起校園霸凌案件。

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蔡慶祥說，9名學生懷疑小明打小報告，出手圍毆，小明躲進草叢又被硬拖出來言語威脅，並拿手機拍下流傳。校方事後對霸凌學生依校規懲處，相關人員也負傷害及民事賠償法律責任。

台東縣消防局表示，透過這類案例提醒學生互相尊重，要有同理心及包容心，不可霸凌他人。另也透過宣導活動，將廉潔、誠信概念「漫」入學子核心素養中，成為廉潔誠信種子。（編輯：郭諭儒）1120310