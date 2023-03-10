台南6場域列入「正義與勇氣之路」 追思228事件

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台南市長黃偉哲（圖）10日在台南市永華市政中心公布「正義與勇氣之路」路線，盼讓台灣人了解這塊土地發生過的點滴。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月10日

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（中央社記者張榮祥台南10日電）228事件受難者、人權律師湯德章逝世76週年，台南市長黃偉哲今天公布「正義與勇氣之路」路線，市府也將在路線上6處相關人權歷史場址設置路面標示牌，追思這段歷史。

黃偉哲今天在台南市永華市政中心公布「正義與勇氣之路」路線，將標示設置以原台南州會紀念碑為起點且涵蓋原台南州會、湯德章故居、原台南刑務所、原台南愛國婦人會館、原台南警察署及湯德章紀念公園等6處歷史場域，預定4月完成設置。

黃偉哲表示，台南是文化古都，但有很長一段時間不忍回首白色恐怖的歷史過往，台南市政府近年落實轉型正義，不只紀念緬懷，也保存見證歷史的人權場址，透過正視歷史及還原真相，讓台灣人了解這塊土地發生過的點滴。

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台南市政府發布新聞稿指出，人權律師湯德章一生堅持追求真理，守護台南鄉親及青年學子的權益，且為推動台灣社會進步而努力；市府希望透過紀念活動及場址保存，讓民眾深刻認識湯德章，並激發公民意識與社會參與精神。

另外，為紀念緬懷湯德章律師，位於台南市中西區的王育德紀念館將於11日舉辦「走讀台南歷史人權場址」活動，台南市湯德章紀念協會也將於12日在湯德章紀念公園辦理「湯德章追思紀念活動」。（編輯：戴光育）1120310