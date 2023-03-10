更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才
運動

大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
產險公會：20日起輕症防疫險不理賠
首頁 / 地方

台南6場域列入「正義與勇氣之路」 追思228事件

2023/3/10 13:03（3/10 14:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市長黃偉哲（圖）10日在台南市永華市政中心公布「正義與勇氣之路」路線，盼讓台灣人了解這塊土地發生過的點滴。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月10日
台南市長黃偉哲（圖）10日在台南市永華市政中心公布「正義與勇氣之路」路線，盼讓台灣人了解這塊土地發生過的點滴。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南10日電）228事件受難者、人權律師湯德章逝世76週年，台南市長黃偉哲今天公布「正義與勇氣之路」路線，市府也將在路線上6處相關人權歷史場址設置路面標示牌，追思這段歷史。

黃偉哲今天在台南市永華市政中心公布「正義與勇氣之路」路線，將標示設置以原台南州會紀念碑為起點且涵蓋原台南州會、湯德章故居、原台南刑務所、原台南愛國婦人會館、原台南警察署及湯德章紀念公園等6處歷史場域，預定4月完成設置。

黃偉哲表示，台南是文化古都，但有很長一段時間不忍回首白色恐怖的歷史過往，台南市政府近年落實轉型正義，不只紀念緬懷，也保存見證歷史的人權場址，透過正視歷史及還原真相，讓台灣人了解這塊土地發生過的點滴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台南市政府發布新聞稿指出，人權律師湯德章一生堅持追求真理，守護台南鄉親及青年學子的權益，且為推動台灣社會進步而努力；市府希望透過紀念活動及場址保存，讓民眾深刻認識湯德章，並激發公民意識與社會參與精神。

另外，為紀念緬懷湯德章律師，位於台南市中西區的王育德紀念館將於11日舉辦「走讀台南歷史人權場址」活動，台南市湯德章紀念協會也將於12日在湯德章紀念公園辦理「湯德章追思紀念活動」。（編輯：戴光育）1120310

#湯德章
#黃偉哲
#台南市
湯德章
台南人權歷史主題地圖 踏上自由民主時空之旅228湯德章之子湯聰模去世 黃偉哲致祭
黃偉哲
台南「蘭得有心人」東京亮相 盼蘭花打入日本市場東京食品展台南展場訪客湧入 黃偉哲急調貨支援
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族