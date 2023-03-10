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竹市打造5G專網系統 避免救災通訊中斷

2023/3/10 17:04（3/10 17:16 更新）
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新竹市政府為避免災害發生造成區域性電力及通訊等關鍵基礎損壞，造成通訊中斷，市府特申請國發會計畫補助，由消防局攜手多家科技公司打造「5G專網結合可移動衛星之數位韌性通訊系統」，10日舉行成果展示記者會，新竹市長高虹安（前中）等人出席。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月10日
新竹市政府為避免災害發生造成區域性電力及通訊等關鍵基礎損壞，造成通訊中斷，市府特申請國發會計畫補助，由消防局攜手多家科技公司打造「5G專網結合可移動衛星之數位韌性通訊系統」，10日舉行成果展示記者會，新竹市長高虹安（前中）等人出席。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月10日
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（中央社記者郭宣彣新竹市10日電）竹市府今天表示，攜手多家科技公司打造「5G專網結合可移動衛星之數位韌性通訊系統」，能提供救災通訊、視訊及影像監控與回報等工作需求，避免重大災難發生導致通訊網路中斷。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，為避免災害發生造成區域性電力及通訊等關鍵基礎損壞，造成通訊網路中斷，市府申請國家發展委員會計畫徵案補助，由消防局與多家科技公司合作，打造「5G專網結合可移動衛星之數位韌性通訊系統」。

消防局長李世恭說，此通訊系統能運用在發生大規模災害造成電力及通訊中斷各類型態的救災現場，提供可靠的網路快速連接，維持最基本的通訊需求。

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台灣微軟總經理陳守正指出，這套系統同時也能結合衛星網路連接至全球微軟資料中心，進行各式資料備份及整合，將能實踐救災體系通訊、視訊及影像監控與回報等工作需求，提升災害防救整體能量。

市府表示，藉由導入智慧通訊、科技救災的應用，提供消防救災任務能更有效率的達成，除了守護民眾生命財產安全外，也同時確保消防人員順利安全完成任務。（編輯：張銘坤）1120310

#李世恭
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李世恭
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