上合歡山下日月潭 112年原民運赴17族取聖火

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112年全國原住民族運動會聖火母火大會師祈福儀式10日晚間在台北田徑場毛公鼎駐火台前廣場舉行，由耆老們帶領進行祈福儀式。中央社記者謝佳璋攝 112年3月10日

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）112年原民運將登場，此次主辦的台北市體育局首創到17族聖地取聖火母火，過程得上合歡山、下日月潭，還經歷了攝氏零下4度低溫，才能在今天將母火匯聚至台北田徑場毛公鼎。

台北市體育局今天舉行112年全國原住民族運動會聖火母火大會師祈福記者會，台北市長蔣萬安致詞表示，今年是台北市首度主辦原民運，非常具有意義，因此首創到各族聖地、聖山或代表地引取母火的儀式。

蔣萬安指出，取火隊一路上非常不容易，上山下海、長途跋涉，代表籌備團隊對原民文化的尊重、誠意及敬意，並在今天邀集各族長老，舉辦大會師祈福儀式。

他說，此次原民會的主題「全力原夢」，希望所有選手都能發揮所長、實現自我，並盼藉由這次機會讓大家更加了解並愛上原民文化。

體育局長王泓翔會受受訪表示，取火隊為了取火，不僅要跑遍16族原住民族及凱達格蘭族，還得先向祖靈禱告、取得同意後再用各族不同的方法進行取火儀式，所以深具教育意義。

帶領聖火隊的體育局全民運動科長袁守方細數，取火過程不單只是上山下海，像是要去達悟族的時候，因為風大到班機無法起飛，所以嘗試了2次才成功把母火取回，還有為了拜訪邵族在日月潭坐舢舨、到合歡山忍受零下4度等。

王泓翔說，原民運不同於一般運動會，不是單純辦好運動競賽就行，更要了解原民文化、融入在賽事當中並促進族群交流，才是辦理原民運的真諦。

「要觀賽就去看那種沒聽過的」，他建議，例如傳統狩獵項目，不僅要扛起70公斤重的山豬跑步，評分標準還包含設陷阱的技術；傳統射箭則是使用木製弓、豬形靶；還有傳統摔角、傳統鋸木等，都歡迎民眾到場館體會原民文化。（編輯：張銘坤）1120310