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南投林管處攜手彰化縣府植樹 再送2千株苗木

2023/3/11 15:14（3/11 15:51 更新）
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植樹節前夕，林務局南投林區管理處、彰化縣政府、田尾鄉公所11日在彰化縣田尾鄉仁里公園共同舉辦「森活圈」植樹活動，吸引大小朋友們共襄盛舉。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 112年3月11日
植樹節前夕，林務局南投林區管理處、彰化縣政府、田尾鄉公所11日在彰化縣田尾鄉仁里公園共同舉辦「森活圈」植樹活動，吸引大小朋友們共襄盛舉。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 112年3月11日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣11日電）南投林區管理處、彰化縣政府今天在彰化縣田尾鄉舉辦植樹活動，吸引許多親子共襄盛舉，現場也發送蘭嶼羅漢松、厚葉石斑木、山黃梔、象牙木等2000株苗木供民眾帶回綠化環境。

明天是植樹節，林務局南投林區管理處、彰化縣政府、田尾鄉公所今天在彰化縣田尾鄉仁里公園共同舉辦「森活圈」植樹活動，南投林管處長李政賢、彰化縣長王惠美等人出席，眾人攜手種植蘭嶼羅漢松，並贈送象牙木等台灣原生樹種讓民眾攜苗回家美化環境。

王惠美出席致詞表示，縣府積極推廣植樹造林抵減二氧化碳排放，感謝農委會林務局、彰化縣議會、鄉公所、鄉農會、代表會、社區發展協會共同支持，現場也由林務局提供2000株苗木供民眾領取，會中也表揚彰化縣綠美化有功人士，感謝大家一起讓彰化更好、更美。

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李政賢表示，田尾鄉花卉年產量與種類全台灣最多，因此有花鄉之稱，林管處在花鄉規劃綠美化場地壓力不小，特別從視覺設計下手，將嫩葉紅色的小葉赤楠排列栽植為心型，空地處規劃栽植葉偏銀綠色且樹型特殊的白水木，步道側點綴蘭嶼羅漢松，周圍栽植七里香。

南投林管處考量栽植環境及民眾喜好不同，現場準備觀賞樹型的蘭嶼羅漢松、可當花材的厚葉石斑木、具有花香的山黃梔、俗稱黑檀的象牙木等苗木共計2000株，供民眾依需求排隊領取，李政賢說，樹木雖然沒有花卉的豔麗五彩，但種樹就是種下百年希望。（編輯：黃世雅）1120311

#李政賢
#南投林管處長
#王惠美
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