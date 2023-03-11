改信上帝 信徒向全台首邑縣城隍廟寄信提分手

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全台首邑縣城隍廟日前收到一封信，廟公起初以為是廣告，拆開後才知是信徒寄來的「分手信」，馬上交給管委會。管委會11日指出，信仰是自由的且擁有正能量，能撫慰人心；信仰改變也沒關係，廟方只能祝福。（全台首邑縣城隍廟提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月11日

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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南舊城區全台首邑縣城隍廟日前收到信徒的「分手信」，對方宣稱改信上帝，不再往來。廟方因從未收過這種信件，一時也傻眼，PO上網竟引起熱烈迴響，連日本都有人來電詢問。

全台首邑縣城隍廟2天前收到一封黃色信封的信件，沒有寄件人住址，內文是「以前有在你們廟裡參拜，因為還沒有認識真正的上帝，因為現在已經認識了，現在已經崇拜上帝，現在已經不跟你們來往」。

這封信件內文疑用列印，最後一行還有署名「林XX」，不知是否就是署名者寄件。但因信封收件人及地址是手寫，收件人是全台首邑縣城隍廟，廟公收信後，一開始以為是廣告，拆開後才知是信徒寄來的「分手信」，馬上交給管理委員會。

全台首邑縣城隍廟管理委員會主委黃百榮今天告訴中央社記者，縣城隍廟首次收到這種信件，但信仰是自由的，信仰擁有正能量，撫慰人心，信仰改變也沒關係，廟方只能祝福。

廟方昨天已將信件公布在臉書（facebook）粉專，且貼文說「上帝的子民們，有信仰上心靈的寄託都是好事，不用特地寫信來跟我老闆報備，感恩」。

縣隍隍廟貼文後，按讚數逾4400個，超過700次分享，留言400多則，包括「蠻像現任要你寫信給前任說我不愛你的那種分手信」、「退讚不是撤資，不用報備」、「希望上帝能讓他文筆好一點，出現三次已經」。

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黃百榮說，廟方將信件公布上網後，意外引起熱烈迴響，不僅媒體採訪，連他在日本的友人都來電詢問到底是怎麼回事，讓人始料未及。

全台首邑縣城隍廟是台南舊城區的知名廟宇，也是台灣清領時期所設對應台灣縣的官祀城隍廟，當時稱為「台灣縣城隍廟」，歷史可追溯到清康熙年間，最早只是間草堂，如今廟宇建築是戰後1980年1月重建而成；縣城隍廟1970年代興起的「夜巡抓鬼」，已被登錄為無形文化資產的台南市定民俗。（編輯：黃世雅）1120311