波光市集違規停車加劇 竹市警將加強取締

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（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）新竹市波光市集為熱門觀光景點之一，新竹市警察局今天說，針對民眾反應最近違規停車加劇等情形，3月起每天平均取締10至15件，會加強進行違停車輛取締，避免影響交通秩序。

新竹市警察局南寮派出所所長江博凱向中央社記者表示，波光市集開幕營運後即持續在新竹漁港、波光市集周邊進行交通違規取締，平、假日均針對此區域違停車輛稽查、取締，3月以來統計每天平均取締10至15件違停車輛。

江博凱說，針對民眾反應最近違規停車加劇等情形，因在假日期間於人潮高峰時段，會執行觀光景點重點疏導勤務，並加強交通秩序整理與疏導工作。

新竹市政府提供新聞資料指出，此外因過去波光市集臨海側路段採全時段封閉徒步區管制，但接獲不少地方陳情會影響直銷中心進補貨，造成漁民作業以及民眾採購不便，經過多方協調與討論，調整管制方式。

市府表示，為兼顧漁民與直銷中心作業需求，波光市集臨海側路段，管制方式已調整為平日開放通行，假日恢復徒步區。

漁會直銷中心透過新聞資料指出，波光市集旁道路於平日開放汽機車通行後，除增加攤商進補貨效率，商家也生意明顯提升，直銷中心主任也向攤商及遊客宣導務必遵守交通規則，勿於紅（禁止臨時停車）線停放車輛以免遭取締開罰。（編輯：張銘坤）1120311