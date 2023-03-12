台中小綠人號誌長大 綠巨人讓長者看得更清楚

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台中市交通局表示，一般行人專用號誌燈的邊長為20公分，因應醫院、商圈與重要節點，有很多高齡民眾出入，考量其視力問題，交通局特別將行人燈鏡面放大到邊長30公分，讓跑步的小綠人明顯易見，提升行人號誌辨識度。（台中市交通局提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月12日

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市交通局擴大軟硬體建設，已規劃29處明確區隔車輛與行人通行的「行人專用時相」，建置路口庇護島，還把「小綠人」鏡面都放大成「綠巨人」，方便高齡者看得更清楚。

台中市交通局今天發布新聞稿指出，為讓行人安心過馬路，針對行人流量大，易導致轉向車輛與行人交織的地方劃設行人專用時相，去年底共有26處行人專用時相，今年再新增3處達到29處行人專用時相路口，希望藉由時間區隔人車，降低人車衝突，提升安全性。

交通局指出，很多長者看到十字路口的行人專用號誌燈，原本鏡面呈現會跑步的「小綠人」長高了，原來是號誌鏡面放大，用路人直呼變成「綠巨人」，還會配合紅綠燈的倒數秒數，播放「秒數不夠、下次再過」、「穿越馬路請勿低頭」、「注意轉彎車」等警語。

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交通局長葉昭甫指出，一般行人專用號誌燈的邊長為20公分，因應醫院、商圈與重要節點，有很多高齡民眾出入，考量其視力問題，特別將行人燈鏡面放大到邊長30公分，跑步的小綠人明顯易見，連一般民眾都覺得放大版的小綠人更吸睛，有效提升行人號誌辨識度。

交通局強調，落實「行人優先」，評估商圈與學校附近設有中央分隔島的大型路口，闢設路口行人庇護島，行人若無法在綠燈秒數通過路口，可先在庇護島暫時等候，降低暴露於路口的時間，也避免陷入車陣的風險。（編輯：卞金峰）1120312