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湯德章追思會 黃偉哲承諾充實228史料

2023/3/12 17:24（3/12 17:46 更新）
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湯德章紀念協會12日在台南市湯德章紀念公園舉辦「湯德章烈士追思紀念會」，台南市長黃偉哲（前左）與民進黨立委陳亭妃（前左2）等人到場獻花致意。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月12日
湯德章紀念協會12日在台南市湯德章紀念公園舉辦「湯德章烈士追思紀念會」，台南市長黃偉哲（前左）與民進黨立委陳亭妃（前左2）等人到場獻花致意。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月12日
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（中央社記者楊思瑞台南12日電）湯德章紀念協會今天在台南市湯德章紀念公園舉辦追思紀念會，台南市長黃偉哲致詞表示，將持續充實台南市228紀念館史料，讓後人知道湯德章等人的貢獻。

台南市政府2014年訂228受難者、人權律師湯德章殉難的3月13日為「台南市正義與勇氣紀念日」，紀念湯德章的高尚情懷與勇敢精神。湯德章紀念協會下午在湯德章紀念公園舉辦追思紀念會，黃偉哲、民進黨立委陳亭妃等人與到場民眾一起向湯德章銅像鞠躬、獻花。

黃偉哲表示，去年追思紀念會時，湯德章之子湯聰模也到場與大家一同悼念，但湯聰模日前過世，享壽91歲，令人感觸良多。

黃偉哲說，台南與人權有關的轉型正義工程，包括前市長張燦鍙將湯德章受難處正名為「湯德章紀念公園」，副總統賴清德在台南市長任內將4月7日訂為言論自由日，以及他上任之後，去年宣布以國立台灣文學館地址訂為「湯德章大道1號」，盼能將先人守護台灣的痕跡代代流傳下去。

他表示，還有原台南州會修復後轉型為台南市228紀念館暨中西區圖書館，並將地址訂為湯德章大道3號，讓228相關史料有一個集結保存的場所，未來將加緊腳步，持續充實、改善館內史料，讓更多後人知道湯德章等人為台灣所做的犧牲與奉獻。

黃偉哲指出，市府也將在湯德章故居等6處相關人權歷史場址，設置「正義與勇氣之路」地面標示牌，紀念緬懷湯德章及228事件歷史，邀民眾走訪追尋正義與勇氣，共同守護台灣自由民主，並期盼人權教育向下扎根。（編輯：唐聲揚）1120312

社團法人湯德章紀念協會12日在台南湯德章紀念公園舉辦「湯德章烈士追思紀念會」，與會者陸續到湯德章銅像前獻花致意。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月12日
社團法人湯德章紀念協會12日在台南湯德章紀念公園舉辦「湯德章烈士追思紀念會」，與會者陸續到湯德章銅像前獻花致意。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月12日
#湯德章
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