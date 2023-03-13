降雨少南投公墓雜草火警明顯增 消防局加強防範

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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）南投縣公墓、雜草火警案件較去年同期明顯增加，分析與降雨偏少有高度相關，南投縣長許淑華今天表示，墓地除草後未落實移除草稈，導致延燒更快，請消防局加強協調落實移除。

接近清明節，南投縣公墓火警頻傳，縣府消防局統計，2月至3月5日已發生186件公墓、雜草火警，使消防人員疲於奔命，為此，許淑華今天主持縣務會議時表示，山林、墓地、雜草火災造成極大空污等社會成本，請消防等局處加強協調各鄉鎮市公所落實移除草稈，並在墓地設大型垃圾桶，以配合回收垃圾、水袋等作為。

許淑華表示，依據清明期間消防安全整備指導計畫，協調各鄉鎮市公所、南投林區管理處配合派員至所轄各墓地加強巡視，同時對於易發生火災的墓地，事先以不焚燒方式清除周邊雜草，但多數墓地除草後，未落實移除草稈，導致墓地若發生火警反而更快速延燒。

根據消防局統計資料，今年2月共發生135件雜草火警，民國111年2月則是16件雜草火警；消防局指出，分析火災原因應是雨量較少為主因，例如111年2月日月潭氣象站測得雨量達132毫米、降水日數13天，今年2月日月潭雨量僅11毫米、降水日數2天，雨量明顯有落差。

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消防局提醒民眾，掃墓應注意並牢記「4不2記得」口訣，不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、不隨意丟菸蒂、不放爆竹煙火，記得撲滅殘火、記得隨手收拾垃圾，也希望配合「紙錢集中焚燒」措施；另外，消防隊清明期間在主要公墓駐點警戒、巡邏，以利第一時間搶救。

消防局也表示，為落實科技防救災，竹山分隊消防主力車試辦裝設攝影機，出動時將現場及空拍機畫面同步傳輸至消防局指揮中心提供派遣依據，消防局研擬擴大普及到各分隊消防主力車裝設攝影機，並將影像另同步傳輸到災害應變中心，以即時掌握災情。（編輯：黃世雅）1120313