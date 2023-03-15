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台南續推生態給付 4月受理水雉繁殖通報

2023/3/15 16:03（3/15 16:16 更新）
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台南市農業局15日表示，台南市自民國110年起辦理瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，將保育物種水雉、草鴞棲息農地與七股、安南區陸上魚塭等納入給付對象，今年林務局持續補助，市府將先於4月水雉繁殖期受理菱農水雉繁殖通報。（水雉生態教育園區提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月15日
台南市農業局15日表示，台南市自民國110年起辦理瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，將保育物種水雉、草鴞棲息農地與七股、安南區陸上魚塭等納入給付對象，今年林務局持續補助，市府將先於4月水雉繁殖期受理菱農水雉繁殖通報。（水雉生態教育園區提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月15日
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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市辦理瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，將於4月開始受理水雉繁殖巢位通報，今年還新增猛禽類棲架獎勵金等措施，盼使保育與農漁業生產更加契合，建立永續模式。

台南市政府農業局長李建裕今天透過新聞稿表示，台南市自110年起辦理瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，將保育物種水雉、草鴞棲息農地與七股、安南區陸上魚塭等納入給付對象，今年農委會林務局持續補助，市府將先於4月水雉繁殖期受理菱農水雉繁殖通報。

李建裕指出，瀕危物種生態服務給付，台南市給付標的物種為水雉、草鴞，共同要求不使用除草劑、毒鼠藥、農作物符合農藥安全檢出，菱田發現水雉繁殖巢位，繁殖通報獎勵金每巢新台幣2000至3000元；重要棲地生態服務給付，保育標的為水田、陸上魚塭及國有林事業區外私有保安林。

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他說，台南市111年申請生態給付，共計友善農地3 5公頃、陸上魚塭213公頃、水雉繁殖孵化1447隻，另外，新化區、官田區、大內區各有1社區成立巡守隊加入生態維護行列，總核發獎勵金達185萬元。

李建裕進一步指出，主管機關林務局廣納農漁民意見，今年度持續修正生態給付方案執行方式，如草鴞棲地新增猛禽類棲架獎勵金，盼在保育猛禽之餘也可降低田間鳥、鼠害，讓保育與農漁業生產更加契合，建立生態永續安全農業。（編輯：黃世雅）1120315

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