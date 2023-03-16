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林沛祥要當看得見民代 蔡適應：靠批評大可不必

2023/3/16 16:41（3/16 17:36 更新）
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基隆市議員林沛祥宣布將爭取國民黨基隆市立法委員提名，提出「要當看得見的民代」，民進黨籍現任立委蔡適應（中）16日受訪時對此表示，參選是每個人的權利，給予林沛祥祝福。中央社記者王朝鈺攝 112年3月16日
基隆市議員林沛祥宣布將爭取國民黨基隆市立法委員提名，提出「要當看得見的民代」，民進黨籍現任立委蔡適應（中）16日受訪時對此表示，參選是每個人的權利，給予林沛祥祝福。中央社記者王朝鈺攝 112年3月16日
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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆市議員林沛祥今天宣布將爭取國民黨基隆市立法委員提名，提出「要當看得見的民代」，對此，現任基隆市選出的民進黨籍立委蔡適應說，靠著批評他表達自身很優秀，大可不必。

林沛祥今天在麥金路參選廣告帆布前，接受媒體聯訪表示，2018年首次參選安樂區議員開始至今，從來沒改變過初衷，「要當一個選後也看得見的民意代表」，因此，不只是選舉期間，每個日常的日子在各大交通樞紐，都能看見他在現場與民眾站在一起的身影。

林沛祥指出，他參選的初衷非常單純從來沒有變過，「我希望能讓基隆人早點回家」，基隆有將近1/3的人口，每天的日常就是從基隆市出發到台北、新北等地通勤，其中不乏長期來回奔波的常態通勤族群。

林沛祥說，基隆需要能看得見的立委，尤其基隆市只有一名立委，而基隆市的通勤人口中有超過50%以上利用的大眾運輸工具都是隸屬於中央管轄，基隆的交通一直在面臨考驗，路線的穩定、班次的密度等，都需要有力的立委協調。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，市黨部將於4月中旬辦理立委初選，透過公平、公正、公開民調，決定國民黨的立法委員提名人選。

對於林沛祥提出「要當看得見的民代」，蔡適應下午在服務處接受媒體聯訪說，參選是每個人的權利，要給予林沛祥祝福，不過，他過去幾年在立法院的表現，屢次獲得公民監督國會聯盟評鑑為優秀立委，市民都看在眼裡，林沛祥或其他有意參選的人選，可以有任何的主張和想法，但靠著批評他表達自身很優秀，大可不必。

蔡適應表示，他過去作為中央和地方橋梁幫基隆市政府爭取許多預算，目前則有新台幣1200元首都通交通月票方案，預計會在暑假開始執行，相信可對基北北桃通勤族有許多幫助。

此外，蔡適應說，目前許多客運業者面臨旅運需求增加，但司機供給沒有辦法配合造成脫班，尤以國道客運9026路線最嚴重，他先前已說明支持原來的客運業者繼續營運。他已要求交通部提出協助客運業者的就業方案，交通部最近就會公布，相信一定程度可以紓解司機不足問題。（編輯：張銘坤）1120316

國民黨籍基隆市議員林沛祥16日在麥金路參選廣告帆布前，宣布將爭取國民黨基隆市立委提名，強調「要當一個選後也看得見的民意代表」。中央社記者王朝鈺攝 112年3月16日
國民黨籍基隆市議員林沛祥16日在麥金路參選廣告帆布前，宣布將爭取國民黨基隆市立委提名，強調「要當一個選後也看得見的民意代表」。中央社記者王朝鈺攝 112年3月16日
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