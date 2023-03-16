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南水局高屏溪鑿井未知會屏東 周春米要求停工

2023/3/16 18:10（3/16 19:40 更新）
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屏東市長周佳琪（右）16日走訪鑿井工程地點，她表示，並不反對屏東的水支援高雄，但南水局在沒有知會屏東市公所的情況下，產生讓百姓擔憂缺水問題，應該尊重地方，並確保屏東用水無虞。（屏東市公所提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月16日
屏東市長周佳琪（右）16日走訪鑿井工程地點，她表示，並不反對屏東的水支援高雄，但南水局在沒有知會屏東市公所的情況下，產生讓百姓擔憂缺水問題，應該尊重地方，並確保屏東用水無虞。（屏東市公所提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月16日
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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）屏東縣長周春米今天表示，水利署南部水資源局未知會屏東縣政府就逕行鑿井，對於這種偷襲行為，要求停工。南水局回應，已暫停工程施作。

因應南部地區30年來降雨最少的旱象，行政院核定「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，高屏溪沿岸增鑿50口水井，其中28口在屏東縣境內，加上取用屏東科技產業園區內既有的11口水井水源支援高雄，屆時每天最大送水量逾10萬噸。

屏東縣政府今天發布新聞指出，水利署在南部的抗旱應急計畫中，在高屏溪兩岸鑿井因應，當時縣長周春米即表明屏東縣境內的鑿井不得影響屏東的民生、農業灌溉用水，並強調是否准予水權將視屏東用水是否有餘再決定。

周春米強調，水權核准權仍在縣府，只要危害屏東縣的供水，縣府絕對不准；南水局逕行鑿井的行為宛如偷襲，令人無法接受，縣府立即去電水利署長賴建信，要求停工。

南水局副局長何達夫告訴中央社記者，已全面暫停工程施作。

屏東市長周佳琪表示，並不反對屏東的水支援高雄，但南水局在沒有知會屏東市公所的情況下鑿井，民眾擔憂缺水問題，南水局應該尊重地方，並確保屏東用水無虞。

屏東市前進里長王泰益說，南水局未善盡與地方溝通說明，南部長時間沒有下雨，難以確保屏東不會面臨缺水。（編輯：唐聲揚）1120316

#南水局
#周春米
#屏東縣
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