嘉義港墘農場擬設光電場遭抗議 台糖：加強溝通

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（中央社記者劉千綾台北16日電）近日媒體報導，嘉義東石鄉護樹自救會反對台糖港墘農場設置光電場一案，台糖表示，嘉義東石案場址係經內政部及農委會皆認定「林相不佳」後，依規定釋出作為光電開發用途；台糖說，會持續加強地方溝通協調，共同加速國內綠能轉型。

台糖今天發出新聞稿說明，嘉義東石案場非由台糖自行認定為「林相不佳」，而是由內政部確認不屬於環境敏感區，農委會經圖資比對後，也認定該地不具生態棲地價值（屬地力不佳農地）。

台糖表示，嘉義東石案現由廠商規劃設計中，後續會送相關主管機關審核，通過後才能開發，會持續傾聽各界聲音、加強地方溝通，盼攜手居民一起打造綠能、生態及地方發展多贏，加速邁向淨零永續家園。

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台糖預估，嘉義東石案場建置完成後，每年可發綠電約6500萬度，年減碳效益約3.4萬公噸，此案場亦規劃保留3成綠電專予國內中小企業使用。

台糖表示，會將民眾意見適時納入規劃考量，例如，後續林木處理，會優先保留緩衝綠帶，再開放贈予鄰近村里、學校、社區、機關移植；具民眾休閒利用價值林地，保留民眾休閒空間等，以建立綠能與生態融合共存典範，與在地一起淨零轉型。（編輯：潘羿菁）1120316