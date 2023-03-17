生育獎勵金藍營議員盼回溯至1月 北市府納入評估

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（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市議員秦慧珠指出，市長蔣萬安上任後推提高生育獎勵金，認為補助時間應回溯至1月。北市府今天表示，尊重提議，因涉及增加預算，會納入評估考慮，有結果將對外說明。

但蔣萬安3日受訪曾表示，若4月4日確定推出生育補助計畫，基本上目前規劃是不溯及既往，且除提高生育獎勵金外，也會透過從教育、居住等政策著手，盼可減輕年輕人負擔。

針對國民黨台北市議員秦慧珠看法，北市府副秘書長王秋冬今天接受媒體電訪指出，議員為市民爭福利是理所當然，尊重提議，生育獎勵金是否回溯至1月，涉及增加預算，但市府會納入評估考慮，有結果將對外說明。

秦慧珠透過媒體群組表示，蔣萬安上任後表明兌現競選時的育兒生養政策，推出提高生育獎勵金，預計從4月4日起執行，但補助時間不回溯至1月，建議市府回溯至1月，才能彰顯蔣萬安提升育兒政策美意，調資料發現，若市府推動提高生育獎勵金政策，須編列追加預算4億2800萬元，若回溯至1月，將會提高追加預算。

她說，照顧年輕夫妻是全體市民責任，才提出生育獎勵金可回溯至1月，盼減輕年輕人壓力，且市議會開議後，會以國民黨團名義提案。

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台北市生育獎勵金發放辦法目前規定，設籍北市的第1胎新生兒將發給家長2萬元、第2胎發2萬5000元、第3胎以後每胎發3萬元。

為實踐蔣萬安政見，台北市民政局啟動修法，生育獎勵金第1胎提高到4萬元、第2胎4萬5000元、第3胎以後每胎5萬元，修正案已通過市府法規會議審議，將排入市政會議，而後送議會備查；民政局規劃新政策將於4月4日公布實施。（編輯：張銘坤）1120317