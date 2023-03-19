台中人孔蓋不平害騎士摔車骨折 市府：已填平

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台中市大里區長春公園附近路段人孔蓋不平，有機車騎士經過時摔車受傷，議員接獲陳情後將協助求償；都發局對此表示，19日上午已派員修復人孔蓋，對於有民眾因此騎車滑倒，若提出損害賠償，都發局將依規定辦理。（市議員江和樹提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月19日

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市大里區長春公園附近路段人孔蓋不平，市議員江和樹今天表示，有機車騎士昨天經過時摔車骨折，將協助求償；市府對此指出，將依規辦理，協助民眾後續必要事宜。

民眾黨台中市議員江和樹接獲陳情指出，廖姓男子昨天下午2時許騎機車載著懷孕8週的太太，經過大里區長春路42巷8弄時，因為道路上的人孔蓋不平，導致夫妻摔車。

江和樹表示，廖男因為摔車造成左手骨折需要開刀休養，生活與工作都受到影響，而太太也是手腳擦挫傷，很擔心是否影響胎兒，受害人感到無助也無奈。他認為權責單位應該善盡維護責任，將協助受害人向市府申請國賠。

對此，台中市政府回應指出，昨晚8時接獲大里區公所通知，位於大里區長春公園附近都市計畫道路中心樁位孔蓋螺絲遭車輛來往壓損，導致孔蓋螺絲脫落，都發局已於今早6時派員修復完成，對於有民眾因此騎車滑倒，若提出損害賠償，都發局將依規辦理，協助民眾後續必要事宜。

市府都發局表示，道路中心樁分為舊式的鑄鐵樁與新式的鋼釘樁，目前台中市道路中心樁點數量約10萬支，平時均定期巡檢維護，若發現螺絲孔鬆脫即會派員移除汰換。

都發局追查發現，這次事件的中心樁為舊式鑄鐵樁，因鐵蓋內的鬆緊螺絲斷裂，較難查覺。目前已填平改善完成，後續將持續加強巡查汰換，維護道路安全。（編輯：黃世雅）1120319